EuroLeague deadline day: Bolmaro – Barça salta all’ultimo! Dorsey – Fenerbahçe il super colpo, Cheatham – Bayern

DONE DEAL.

Tyler Dorsey to Fenerbahçe Beko Istanbul. The guard of Dimitris Itoudis' Greece, is coming back to EuroLeague.

Ready a contract with option to extend until 2025. #Baskeball #Baloncesto #EuroLeague #FenerbahceBeko #Fenerbahce #Transfers #Fenerbahçe #Dorsey

📷 : @FIBA pic.twitter.com/V0RlLGD6jl