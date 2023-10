EuroLeague Power Ranking 23/24: Il pronostico di BasketInside per la stagione di EuroLega

EuroLega pronta al via in una nuova stagione che si preannuncia ancora più combattuta ed equilibrata. Come la scorsa stagione, una o due vittorie possono ribaltare completamente una classifica che si annuncerà sempre più corta e difficile da pronosticare. Ecco i nostri pronostici, ai nastri di partenza.

18) ALBA BERLINO

Squadra giovane, con tante scommesse, forse anche troppe. Il livello di questa EuroLega si è alzato tantissimo e forse non sarà sufficiente puntare su tanti giovani con un livello così importante. Stagione importantissima per i nostri Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, stagione che può recitare un importante scatto nella loro carriera individuale. Importante sarà per i tedeschi l’ambientamento di Sterling Brown, possibile crack proveniente dal mercato.

17) ASVEL VILLEURBANNE

Colonia francese per i fratelli Parker. Tony nella presidenza, TJ in panca, proveranno a ribaltare i pronostici che li vedono partire indietro. Dal mercato sono arrivati nomi importanti come Timothe Luwawu-Cabarrot e scommesse intriganti come Mike Scott e Paris Lee ma sembra quasi impossibile il sogno Playoffs. Never say never, il campo sarà il giudice ma questo ASVEL è lontano dalle vette di questa EuroLeague.

16) ZALGIRIS KAUNAS

Budget non importante ma cultura e mentalità da grande squadra. Questo è lo Zalgiris Kaunas, bravo sempre a invertire i pronostici di inizio stagione con un gioco corale e un pubblico d’elite nelle ultime stagioni. Anche quest’anno parte dietro, ma nel mercato ha pescato scommesse che possono essere intriganti e con voglia di rivalsa come Mitrou-Long e Manek ma che soprattutto ritrova la sua stella Keenan Evans al rientro dal grave infortunio.

15) VALENCIA BASKET

Partita bene in ACB con 2 vittorie su 3, il Valencia si presenta in questa EuroLega con tanti volti noti del nostro campionato. Semi Ojeleye e Brandon Davies sono due giocatori importantissimi per Coach Mumbru il quale non potrà fare a meno di Chris Jones, attaccante di livello come già mostrato nell’ultima stagione. Sembra meno forte a livello di qualità rispetto la scorsa stagione, distante dai Playoffs.

14) BASKONIA

Il Baskonia, un pò come per Valencia, ogni anno è costretto a compiere “miracoli” per lottare con potenze del calibro di Barcelona e Real Madrid sia in ACB che in EuroLega. Budget ridotti, scommesse sul mercato, ma anche grandi capacità gestionali. La nostra speranza è che sia l’ambiente giusto per la rinascita di Nico Mannion, scelto come rinforzo nel pacchetto guardie. Nikolaos Rogkavopoulos è la scommessa che può rivelarsi vincente, ma tanto girerà dal talento immenso nelle mani di Markus Howard.

13) VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Estate di passione in quel di Bologna. Iniziata con Coach Scariolo, terminata con Luca Banchi. L’artefice del miracolo Lettonia alla FIBA World Cup ha preso in mano la squadra qualche settimana fa ed è subito stato in grado di vincere la Supercoppa. Riuscirà Coach Banchi ad ottenere il massimo da una squadra che sembra meno talentuosa rispetto la scorsa stagione? L’assenza di Milos Teodosic sarà ben rimpiazzata da Jaleen Smith, playmaker in rampa di lancio? Guai a sottovalutare Banchi and guys..

12) CRVENA ZVEZDA

Molto molto difficile stilare classifiche in queste certe posizioni, con le squadre che potrebbero arrivare a pochissime vittorie di distanza una dall’altra. Il mercato della squadra biancorossa di Belgrado è stato importante, con un pacchetto guardie notevolissimo. Napier, Yago Dos Santos e Milos Teodosic sono tanta roba insieme e la Stella Rossa lotterà per accedere ai Playoffs di EuroLega. Il problema è che davanti ci sono super corazzate, ma vincere in quel della Stark Arena sarà impresa ardua per chiunque.

11) FC BAYERN MUNCHEN

Un’altra possibile sorpresa in EuroLega. Pablo Laso ha deciso di tornare e lo ha fatto sposando il progetto molto ambizioso dei bavaresi. Giovani, talenti e la ciliegina sulla torta di nome Serge Ibaka. Se integro fisicamente, lo spagnolo sarà un top della competizione in grado di spostare gli equilibri. Il Bayern è nel calderone che lotterà per i Playoffs e avere un fuoriclasse in panchina come Pablo Laso potrebbe fare la differenza.

10) ANADOLU EFES ISTANBUL

Rivoluzione in quel di Istanbul. Se ne è andato un pezzo da 90 come Vasilije Micic verso la NBA e si è chiuso il ciclo Ergin Ataman. Al loro posto sono arrivati Darius Thompson, ex protagonista del nostro campionato e Erdem Can, chiamato alla grande occasione dopo una super stagione ad Ankara. Vediamo però una squadra che sembra aver perso il piglio delle grandi occasioni, con un Larkin mai al 100% e nonostante la conferma di Will Clyburn.

9) PARTIZAN BELGRADE

Work in progress, come annunciato dallo stesso presidente Ostoja Mijailovic. Arriveranno 1 o 2 giocatori dal mercato ma già è un Partizan che ha fatto importanti movimenti e che si candida ad essere una sorpresa come la scorsa stagione. Obradovic sa trasformare in oro tutto quello che tocca e giocatori come PJ Dozier e Frank Kaminsky sotto la sua guida sono potenziali superstar. Un fortino come la Stark Arena, un santone in panchina come Obradovic e il duo Punter-Leday pronto ad esplodere definitivamente dopo le lusinghe del mercato estivo. Attenzione al Partizan.

8) MACCABI TEL AVIV

Il nucleo fondamentale è stato confermato, si riparte dal temibile duo Lorenzo Brown – Wade Baldwin IV. Una delle migliori coppie d’Europa proverà quell’assalto alle Final Four perso proprio in gara 5 contro il Monaco. Le vittorie in trasferta saranno una chiave per gli israeliani, super in casa, altalenanti fuori. Tanta fiducia ai protagonisti della scorsa stagione per una squadra che vuole puntare in alto.

7) OLIMPIA MILANO

Tanto dipenderà dalla situazione playmaker. L’Olimpia Milano parte con un Lo ai box causa infortunio e un Pangos già sulla graticola per le prestazioni in chiaro scuro. L’Olimpia ha rafforzato il roster a livello fisico e di qualità aggiungendo muscoli sotto canestro e una superstar, se non la superstar, di questa competizione ovvero Nikola Mirotic. Ci sarà bisogno di un probabile rodaggio, ma l’Olimpia ha le caratteristiche per puntare alla tanto sospirata ed ambita Final Four di Berlino.

6) FENERBAHCE BEKO ISTANBUL

Coach Itoudis ha avuto quello che voleva dal mercato, è stato anche un pò sfortunato con l’infortunio di Raul Neto, ma l’arrivo di Madar e del duo Sanli-Papagiannis sotto canestro, aumenta profondità e soluzioni per il Coach greco. Sarà la stagione della rinascita per Tyler Dorsey? Corteggiatissimo dal Panathinaikos, Itoudis non lo ha voluto far partire e ci punta forte. L’obbiettivo sarà avere il roster in salute e evitare le montagne russe della scorsa stagione per puntare a Berlino.

5) FC BARCELONA

Willy Hernangomez è probabilmente il colpo di mercato più importante dell’estate, come Jabari Parker che rischia di essere un “crack” se la salute lo assiste. Il roster è lungo e con notevole talento, ma il dubbio principale resta quello di affidare i catalani al debuttante Victor Sada, scelto per il post Jasikevicius. Sarà in grado di replicare quanto fatto da Chus Mateo a Madrid?

4) PANATHINAIKOS ATHENS

Campagna acquisti faraonica quella della squadra di Atene. Il Panathinaikos vuole tornare in alto e non ha badato a spese per questo. Ergin Ataman è l’uomo scelto per la rinascita in un mercato faraonico che ha visto arrivare nomi del calibro di Lessort, Juancho e il super colpo da 90 strappato agli eterni rivali, ovvero Kostas Sloukas. Riusciranno i greens a tornare alle F4 dopo anni di grandi difficoltà? I nomi ci sono, il campo ora sarà il giudice.

3) AS MONACO

Non ci si nasconde più in quel del Principato. L’AS Monaco vuole vincere il trofeo e per farlo ha deciso di fare un mercato importante. Gli uomini di Obradovic sono riusciti a trattenere Mike James nonostante la sua voglia di andarsene e il corteggiamento dell’Olympiacos. Non solo poi, è arrivato Kemba Walker. L’ex stella NBA è il vero crocevia della stagione. Crack o bluff? Tanto dipenderà da lui. Jaiteh e Cornelie sono arrivati ad arricchire un pitturato già di notevole importanza.

2) OLYMPIACOS PIRAUES

Senza Vezenkov e Sloukas ma con una chimica di squadra e un talento ancora importantissimo. Questo è l’Olympiacos il quale ha appena aggiunto Brazdeikis dal mercato e che con tutta probabilità farà un acquisto dal mercato NBA, aspettando le occasioni con Nunn ancora primo obbiettivo. Bartzokas ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio dai biancorossi e dopo due Final Four perse per un soffio, l’obbiettivo dichiarato è alzare la tanto sospirata EuroLega.

1) REAL MADRID

Una squadra fortissima, lunghissima, confermata per quasi l’intera maggioranza e con l’aggiunta di una stella come Facundo Campazzo. Impossibile non mettere il Madrid come favorito anche in questa stagione. Certo la carta d’identità dei senatori avanza, ma se Chus Mateo è bravo a gestire come la scorsa stagione, si può arrivare al momento decisivo dove il talento e la qualità di Llull, Rodriguez e Rudy potrebbero fare ancora la differenza. Sono fortissimi, consapevoli delle loro capacità e senza la pressione di dover vincere a tutti i costi l’EuroLega dopo le ultime grandi stagioni. Madrid otra vez?