EuroLeague Power Ranking: le previsioni per la stagione 2022/23 di EuroLega

EuroLega pronta per una nuova entusiasmante stagione. La stagione 2022/23 si presenta come una delle più competitive e “toste” di sempre in EuroLeague. Tante squadre in lizza per il trofeo, tantissime che puntano ai Playoffs per un posto che si rivelerebbe indispensabile per la partecipazione alle prossime stagioni. Ora analizziamo le squadre e facciamo i nostri consueti pronostici.

EUROLEAGUE POWER RANKING:

1 – REAL MADRID

E’ un Real Madrid fortemente deciso a migliorare il secondo posto della scorsa stagione. Migliorare, sarebbe ovvero la vittoria del trofeo l’unica cosa contemplata. Il Madrid, nonostante la burrascosa separazione dallo storico Coach Pablo Laso, si presenta ai nastri di partenza molto competitivo e rafforzato in tutti i settori. Sono arrivati calibri da 90 dal mercato del tipo di Dzanan Musa, Mario Hezonja e Sergio Rodriguez i quali si aggiungono ad un nucleo già molto forte, collaudato e affiatato. Per noi, saranno la squadra da battere in questa stagione di EuroLega.

2 – FC BARCELONA

Campagna acquisti faraonica e ennesimo super team a disposizione per Coach Saras Jasikevicius. Quest’anno c’è una sensazione che non può più fallire Saras, dopo la bruttissima eliminazione subita in rimonta dagli eterni rivali in semifinale alla scorsa Final Four di Belgrado. L’asse Satoransky – Vesely è un extra lusso in EuroLega ed è pronto a far male alle difese delle rivali. Nico Laprovittola sempre più leader, mentre Rokas Jokubaitis è chiamato al definitivo salto di qualità. I catalani hanno tantissimo talento, ma al momento sono mezzo gradino sotto al Real Madrid.

3 – ANADOLU EFES ISTANBUL

L’Anadolu Efes sono i campioni d’Europa in carica delle ultime due stagioni, una squadra pazzesca e di diritto tra le migliori di sempre di questa competizione. L’Anadolu Efes Istanbul ha riscritto la storia della recente EuroLeague e non inserirla tra le favorite sarebbe una bestemmia, soprattutto dopo l’aggiunta di un MVP del calibro di Will Clyburn. L’ex CSKA è un colpo da 90, che insieme al big man Zizic, sottratto al Maccabi, potrebbero risultare devastanti. La cura Ataman è pronta a far spiccare il volo al nostro Achille Polonara. Qualche dubbio sulla tenuta fisica di un Larkin spesso malconcio, letale nel duo con l’MVP Vasilije Micic.

4- OLIMPIA MILANO

Olimpia Milano che punta senza tanti dubbi, alla Final Four. La squadra è molto esperta (la più anziana della competizione con circa 30 anni di media), ma composta da giocatori che sanno come si vince ad altissimo livello. Fondamentale sarà l’apporto di Brandon Davies e Kevin Pangos, uno chiamato a supportare una leggenda vivente come Kyle Hines, l’altro chiamato a sostituire un giocatore che ha fatto innamorare il Forum (e non solo) come Sergio Rodriguez. Tiratori, squadra esperta e un nucleo italiano molto importante per puntare alla Final Four per Ettore Messina e compagni.

EuroLeague Olimpia Milano

5 -OLYMPIACOS PIRAEUS

L’Olympiacos è stata la squadra rivelazione della scorsa stagione e quest’anno punta a confermarsi. Non sarà facile ripetere la Final Four della scorsa stagione, ma Coach Bartzokas ha creato un gruppo unito, talentuoso e atletico. Mancherà un giocatore importantissimo come Tyler Dorsey, volato in NBA ai Mavs, ma ci si aspetterà una stagione da MVP per Sasha Vezenkov, esploso definitivamente e idolo del Pireo. Fondamentale anche sarà la tenuta fisica di Kostas Sloukas, vero faro della squadra.

EuroLeague – Olympiacos BC

6 – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL

Il Fenerbahçe ha intenzione di tornare ad alti livelli e per questo è stato chiamato al timone uno dei migliori Coach di questa competizione, Dimitris Itoudis. Il greco, 2 volte campione col CSKA Mosca, vuole far tornare i gialloblu di Istanbul sul tetto d’Europa, impresa già riuscita al suo mentore Zeljko Obradovic. Squadra molto interessante, con alcuni giocatori chiamati alla definitiva consacrazione, su tutti Scottie Wilbekin, e con dei veterani del calibro di Bjelica e Calathes, leader di questa squadra. Parte un gradino sotto le favorite, ma assolutamente non da sottovalutare.

7- MACCABI TEL AVIV

Il Maccabi, come detto poco prima per il Fenerbahçe, è un’altra grande che aspetta di tornare tra le grandi, con un pubblico che “pretende” di tornare a vincere. Il management israeliano sta tentando di far tornare il Maccabi nei piani alti di una competizione spietata come l’EuroLega. Lorenzo Brown è reduce da un EuroBasket super con la Spagna, in cui probabilmente è stato il vero MVP, ed è chiamato a replicare le grandi prestazioni a Tel Aviv. Altro grande talento arrivato al Maccabi è Wade Baldwin IV, giocatore che ha mostrato un grandissimo talento ma spesso discontinuo in questi anni. Obbiettivo minimo replicare i Playoffs della scorsa stagione, con una serie almeno più combattuta.

8 – AS MONACO

Aumento del budget, ambizioni altissime. Il Monaco ha dimostrato e vuole continuare a dimostrare di essere meritatamente in EuroLeague e di puntare al top, non accontentandosi. Tanto ruoterà intorno al talento immenso di Mike James e alla sua capacità di alternare punti e playmaking come fatto alla grande nell’ultima stagione. Un nucleo importante aggiunto con acquisti di grande qualità come Jordan Loyd, John Brown, Elie Okobo e non solo. Squadra insidiosissima e playoffs di EuroLega obbiettivo minimo per la squadra del Principato.

9 – PARTIZAN BELGRADO

Obradovic is back, Partizan is back. Una squadra storica, una piazza che vive di pallacanestro e uno dei migliori allenatori di sempre tornano in EuroLeague. Non sarà facile, in una competizione così difficile e competitiva, il Partizan dovrà raggiungere i Playoffs per confermare la partecipazione alla prossima stagione. Punter è chiamato a riscattarsi in una stagione scorsa piena di alti e bassi, come Zach LeDay. Gli ex Milano sono accompagnati da un nucleo giovane e da acquisti interessanti come Exum e Papapetrou. Vincere in quel di Belgrado, non sarà assolutamente facile.

10 – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Se poco fa abbiamo parlato di un grande come Obradovic, ora è il turno di Don Sergio. Scariolo arriva da un EuroBasket meraviglioso, in cui ha spiegato pallacanestro a tutti e vinto con una Spagna lontana dai tempi di Gasol, Navarro e compagni. Una squadra forse un pò grande, per quanto riguarda l’età, ma che torna nel suo habitat naturale. Grande incognita sarà la condizione fisica dei veterani, con particolare focus su Milos Teodosic. Roster profondo, tanta qualità, un maestro in panchina, tutti ingredienti per dare la caccia ai Playoffs. Parte leggermente dietro, ma sarà lotta fino all’ultima giornata.

11 – VALENCIA BASKET

Il Valencia, insieme al Partizan Belgrado, è l’altra squadra che ha ottenuto una Wild Card per la competizione. Valencia è uno dei migliori ambienti di pallacanestro, non solo in Spagna e il desiderio è quello di portare tutto quello di buono che si ha, in campo. Squadra tosta, outsider, che non parte mai tra le favorite ma che anche in ACB Liga Endesa recita sempre un ruolo da protagonista. Un gruppo spagnolo importante, con un Pradilla pronto a diventare protagonista e tanta curiosità per un acquisto che può rivelarsi super come quello di Jared Harper.

12 – BASKONIA

Se si parla di ambienti di pallacanestro, Baskonia e la città di Vitoria, sono un fondamento storico della Spagna e della EuroLeague. La Fernando Buesa Arena è abituata a basket di qualità. Sarà dura replicare Luis Scola e compagni, ma la campagna acquisti di questa estate è piena di scommesse che si riveleranno vincenti, potrebbero svoltare in meglio la stagione. Partono indietro secondo i pronostici, ma mai dare per morti i baschi. Darius Thompson, ex Brindisi, esordirà in EuroLega e c’è molta attenzione su di lui, come per Markus Howard.

13 – BAYERN MONACO

Il Bayern Monaco e Andrea Trinchieri sono specialisti nel ribaltare i pronostici di inizio stagione. Mercato interessante della squadra bavarese, leader in un mercato come quello del basket tedesco in costante crescita. All’Audi Dome si sono abituati bene, anche troppo forse, nelle ultime stagioni con la squadra che ha spesso fatto sudare mille camicie anche a squadre ben più quotate. Come detto per il Baskonia, acquisti interessanti, Isaac Bonga possibile crack in uscita dalla NBA e nulla da perdere per i Trinchieri Boys.

14 – ALBA BERLINO

La Mercedes-Benz Arena di Berlino sarà un luogo molto seguito dagli italiani quest’anno, con Gabriele Procida che farà il suo esordio in EuroLega. Un ambiente che fa crescere e diventare giocatori importanti anche chi ha mostrato meno negli anni precedenti, ci fa augurare che l’ex Fortitudo segua il cammino di Simone Fontecchio, ora in NBA ma importantissimo in quel di Berlino. Dura vedere nella zona Playoffs la squadra di Israel Gonzalez, erede del maestro Aito Garcia Reneses, il quale però sta seguendo un progetto a lunga durata.

15 – STELLA ROSSA

Altra grande realtà della competizione. La Stella Rossa parte indietro nei pronostici rispetto ai rivali cittadini del Partizan, ma spesso ha dimostrato che vincere a Belgrado è durissima e che il nucleo della squadra serbo è “tosto” da affrontare. Acquisto molto interessante è Jaylen Adams, arrivato da MVP del campionato australiano e chiamato a confrontarsi in una competizione importante come questa EuroLeague. I serbi sono chiamati a ritrovare il talento di un MVP della ABA League, quel Filip Petrusev che ha deluso all’Efes ma che ha una grande occasione per riscattarsi.

EuroLeague – Crvena Zvezda

16 – ASVEL VILLEURBANNE

Nando De Colo è il grande colpo estivo di un ASVEL Villeurbanne che vuole essere sorpresa. La squadra di Tony Parker farà a meno del giovane fenomeno Victor Wembanyama, il quale ha preferito la stagione il Metropolitans 92 alla EuroLega in attesa della tanto importante e quantomeno attesa prima scelta al prossimo Draft NBA. Molto molto difficile vedere i francesi in zona Playoffs ma i campioni di Francia in carica daranno tutto per smentire i pronostici.

17 – PANATHINAIKOS ATHENS

Periodo durissimo in quel di OAKA, dove una grande potenza come il Panathinaikos fatica tantissimo a tornare ad alti livelli, con un caos societario che non ha aiutato il tutto, e che nel frattempo i grandi rivali dell’Olympiacos hanno vinto in patria e raggiunto le Final Four di EuroLega. Squadra oggettivamente non di alto livello, con la speranza di trovare un exploit dal mercato estivo che possa permettere di sognare ai tifosi. Prova del 9 per i gemelli Kalaitzakis, giovani ma al centro del progetto PAO.

EuroLeague – Panathinaikos

18 – ZALGIRIS KAUNAS

Un grande ambiente, un clima infuocato con tifosi unici in fatto di rispetto e supporto alla squadra, ma questo sarà sufficiente per una buona stagione in quel di Kaunas? I lituani arrivano da una stagione complicata, in cui anche la panchina ha avuto effetti sui brutti risultati stagionali. Dura vedere lo Zalgiris più in alto in classifica, soprattutto con le nuove arrivate in EuroLega, ma si sa, never say never. Ignas Brazdeikis in cerca di riscatto dopo il poco impiego in NBA e possibile sorpresa con tante responsabilità per lui in EuroLega.