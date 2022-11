By

Un’altra grande notte di Eurolega quella che attende la Virtus Segafredo Bologna: venerdì 25 novembre alle 20.30 la sfida con l’Efes.

Paladozza sold out per la partita contro i Campioni d’Europa in carica: gli ultimissimi biglietti disponibili, infatti, sono terminati nel weekend appena concluso.

