EuroLeague Women – Capolavoro Schio, Sopron spazzata via. E’ secondo posto nel girone

La notte che tutti i tifosi orange sognavano si è realizzata: il Beretta Famila sfodera la miglior prova stagionale nella serata più importante, stravince 81-50 con le campionesse d’Europa di Sopron e chiude al secondo posto il gruppo B di Eurolega. Ora i quarti di finale contro Valencia, potendo contare sul fattore campo, un vantaggio non da poco visto il 100% di vittorie al PalaRomare per le scledensi.

Davanti a una splendida cornice di pubblico Schio offre una prova magistrale con un attacco che gira alla perfezione e una difesa sempre attenta per tutti i 40 minuti. Splendide le prove offensive delle due stelle WNBA, 23 punti per Mabrey, 17 per Howard (in doppia cifra anche Keys e Ndour), ma il successo è stato costruito con l’apporto indispensabile di ogni singola giocatrice: i 41 rimbalzi e i 22 assist sono un dato emblematico in questo senso.

Approccio perfetto alla partita

Il Beretta scende in campo con grande concentrazione e compatezza mentre Sopron trova in Brooks l’accentratore del gioco d’attacco: 7 punti e 1 assist con anche la tripla del sorpasso del 7-9. Schio reagisce subito e mette in moto Howard che firma due conclusioni pesanti in rapida successione per il 19-12 orange. Nel finale di quarto, secondo fallo personale per Keys e Sopron si riavvicina sul 21-16.

Le ungheresi tengono aperto un break importante di 8-0 fra i due quarti che le fanno rientrare fino al meno uno. Il ritorno in campo di Verona riporta verve all’attacco orange che risponde con un contro parziale di 6-0 (27-20 di Mabrey in contropiede), subito ricucito da Kunek ed Epoupa. Negli ultimi minuti sale in cattedra Keys con due splendidi canestri ed un assist per la tripla dall’angolo di Mestdagh ma, proprio nell’ultimo minuto, Brooks è abile a causare il suo terzo fallo personale: 36-29 al rientro negli spogliatoi.

Non ci prendono più

La tripla di Howard che apre il secondo tempo è emblematica della voglia del Beretta di azzannare la partita: prima risponde colpo su colpo alle avversarie, poi assesta ganci micidiali come la tripla in coast to coast di Verona per il 46-36. Anche Mabrey si iscrive alla festa dall’arco per il +15 al 25’, e Ndour viene ben imbeccata dalle compagne: 56-40 e time out ospite. Epoupa e Brooks confezionano un mini parziale di 4-0 mandando fuori giri l’attacco orange per qualche possesso ma, nel momento decisivo, capitan Sottana colpisce dall’arco e Sventoraite, con l’aiuto del ferro segna il buzzer beater del 63-44 al 30’.

L’ultima frazione si apre nel migliore dei modi con un’altra tripla di Mabrey per il +22 mentre Sopron sparacchia da ogni zona del campo dando evidenti segni di cedimento. Il Famila è bravo a non dar nulla per scontato e continuare a macinare gioco mentre il cronometro corre: Ndour riesce a colpire dalla distanza (1/4 per lei) mentre Keys gioca ora sul velluto. Schio è imprendibile e il PalaRomare inizia a tributare scroscianti applausi alla clamorosa prestazione delle sue beniamine. Finisce 81-50 ed esplode la festa orange per celebrare questa indimenticabile notte europea.

Beretta Famila Schio – Sopron Basket 81-50 (21-16, 36-29, 63-44)

Beretta Famila Schio: Mabrey 23, Bestagno 0, Mestdagh 5, Sottana 3, Sivka 0, Verona 8, Howard 17, Sventoraite 2, Crippa ne, Keys 12, Penna ne, Ndour 11

Sopron Basket: Epoupa 4, Kunek 3, Fegyverneky 4, Magbegor 11, Varga ne, Stankovic 0, Czukor 4, Hatar 0, Sitku ne, Brooks 13, Turner 5, Borondy 6

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO