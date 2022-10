EuroLeague Women – Debutto amaro per la Virtus Bologna, Valencia vince in volata

By

Che beffa per la Virtus Segafredo Bologna: Queralt Casas a 5.7″ dalla fine la condanna alla sconfitta, 73-71, dopo un match emozionante e ricco di colpi di scena

Virtus senza Cinili, Valencia con le già annunciate defezioni di Allen, Ouvina e Torrens: partono meglio le virtussine, ma le spagnole riprendono subito il filo del discorso e conducono 22-18 sulla tripla di Cox che chiude la prima frazione di gioco. Meglio le bolognesi però nel secondo quarto, quando alla già efficace Parker (19 per lei) si unisce Laksa che firma il vantaggio sul 24-25: si gioca punto a punto da lì in poi, coi liberi di Barberis che mandano tutte al riposo sul 36-39.

La seconda metà di gioco si apre esattamente all’insegna dell’equilibrio della prima: Valencia sorpassa anche con Fam e poi si porta sul 50-46 sul canestro di Casas, Bologna ribalta con uno 0-8 siglato ancora dal duo Laksa-Parker, con la lettone che mette anche il +3 di fine terzo quarto. Il finale è all’ultimo respiro: Valencia sorpassa con Casas (15 a fine gara) e Salvadores da tre, la Virtus però riesce sempre a rispondere e impatta con Laksa sul 71 pari. Si decide tutto negli ultimi secondi: Casas ruba palla con un intervento “di piede”, che naturalmente lascia spazio a più di qualche dubbio sulla sua regolarità, ai danni di Zandalasini e va ad appoggiare, mentre Valencia fa buona guardia sulla penetrazione di Laksa (20 punti), che non riesce a mandare la gara all’overtime. Vince, e festeggia per la prima volta in EuroLeague Women, Valencia che passa 73-71.

Valencia Basket-Virtus Segafredo Bologna 73-71

(1°q 22 – 18; 2°q 36 – 39; 3°q 17 – 17)

Valencia Basket Club: Cristinaki 2, Buenavida 3, Salvadores 8, Casas 15, Romero 15, Kalenik , Lamana 3, Carrera 11, Cox 10, Gulich 3, Fam 3. Coach: Lopez

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero , Pasa 2, Rupert 3, Barberis 4, Dojkic 7, Andre 4, Zandalasini 12, Orsili n.e, Parker 19, Laksa 20. Coach: Ticchi

