EuroLeague Women Final Four – Sventoraite sulla sirena! Schio chiude al terzo posto

Il più incredibile dei finali per una stagione di EuroLeague Women indimenticabile per il Beretta Famila Schio: terzo posto raggiunto in maniera rocambolesca, dopo una partita ben giocata e vinta con merito.

Le scledensi vincono 59-56 e a decidere è la protagonista più inaspettata: Egle Sventoraite, che non aveva mai nemmeno provato una tripla in stagione col Famila, raccoglie una palla vagante e scaglia un tiro allo scadere che con l’aiuto del tabellone entra facendo esplodere la gioia delle “Orange” e dei tifosi presenti.

Delusione per l’USK Praga, squadra di casa, ma il successo di Schio è ampiamente meritato: dopo la gara molto difficile col Fenerbahce, Schio risponde benissimo e gioca un’ottima pallacanestro conducendo già 23-14 dopo dieci minuti. La squadra italiana conduce per gran parte del match, ma non riesce a chiuderla: Praga è squadra attrezzata e forte e lo dimostra trovando una gran gara di Oblak (17) e il solito prezioso contributo di Thomas e Jones. Le ceche accorciano e impattano nei minuti finali, poi l’ultimo giro di lancette è pura emozione: a Mabrey risponde Oblak, poi il possesso “Orange” che genera il tiro di Sventoraite e, dopo il check arbitrale con l’instant replay, l’esplosione finale di gioia.

A distanza di 21 anni, la pallacanestro italiana è di bronzo in EuroLeague Women: una stagione da applausi per il Beretta Famila Schio e che gli appassionati di basket italiano ricorderanno a lungo.

Beretta Famila Schio-USK Praga 59-56

Area comunicazione lbf