EuroLeague Women – La Virtus Bologna vince sul campo di Gyor

EuroLeague Women, 2^giornata

Serco UNI Gyor vs Virtus Segafredo Bologna: 74-85

(1Q 16-20, 2Q 35-41, 3Q 56-60)

Serco Uni Gyor: Miller 24, Hegedus, Ruff-Nagy 4, Dombai 4, Torok 9, Goree 10, Bach 2, Slocum 8, Gyongyosi, Anigwe 13, Molnarova.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa 2, Peters 10, Cox 4, Rupert 17, Dojkic 16, Andrè 24, Zandalasini 9, Orsili, Consolini.

Indisponibile Beatrice Barberis per sintomi influenzali.

CRONACA DEL MATCH

La Virtus Segafredo Bologna affronta Serco Uni Gyor tra le mura ungheresi, match valido per la seconda giornata di regular season di EuroLeague Women.

Le bianconere mettono immediatamente in difficoltà le avversarie e partono con un parziale di 0-6, due dei quali tiri liberi su fallo subito da Dojkic. Miller mette a segno due triple per il 6-12, ma Pasa trova un canestro in penetrazione e la formazione casalinga è costretta a un time out. Gyor rientra positivamente dal minuto di sospensione, con Bach che riesce in un layup e causa una palla persa alle V nere. A 7’ dal fischio d’inizio la Virtus è in vantaggio di 4 punti (14-18) e dopo poco si porta sul +7 grazie a una tripla di Rupert. Il primo quarto termina 16-20. Gyor tenta il pareggio con 3 punti di Torok, poi Orsili recupera un pallone su un passaggio sbagliato di Goree e Zandalasini porta a termine l’azione in appoggio (19-24). Andrè si fa trovare pronta sotto canestro, è suo il miniparziale del +3 Virtus dopo una tripla di Anigwe. Dopo una stoppata e un rimbalzo, Zandalasini regala a Peters l’assist per una tripla, che poco dopo guadagna anche due tiri liberi per il 31-37, con il il secondo periodo di gioco che finisce 35-41. Al rientro dagli spogliatoi Gyor pareggia e la partita si porta sul 43-43 al 32’, ma complice una buona difesa la Virtus riesce a riportarsi avanti sul +10. I due layup di Anigwe portano coach Vincent a chiamare un time out, a 1’ dalla fine del periodo il tabellone segna 53-58. +3 di Torok per Gyor, la partita si porta sul 56-58 e la sirena suona subito dopo un canestro di Andrè (56-60). Gli ultimi 10 minuti di gioco partono con due triple a segno di Rupert e Peters, che portano le bianconere sul +7 (59-66). Andrè subisce fallo e segna dalla lunetta un 2/2, Dojkic prosegue con la tripla del +11 Virtus, ma Gyor non si arrende e riesce in un miniparziale di 4 punti. Dopo un minuto di sospensione chiamato da coach Vincent. Del Pero si aggiunge a referto con 3 punti su assist di Rupert, che poi con un floater aggiunge altri due punti a un tabellino già ricco. Le padrone di casa provano di nuovo ad avvicinarsi ma la difesa della squadra di Vincent chiude ogni spazio e dall’altra parte un altro canestro di Andrè chiude di fatto i conti. La Segafredo fa 2/2 in Eurolega, vince 74-85.

