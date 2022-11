EuroLeague Women – Schio si sblocca fuori casa e batte il Basket Landes

Altra deliziosa serata per il Beretta che completa la lunga settimana di viaggi espugnando il parquet di Basket Landes per 58-78, conquistando così il primo successo europeo lontano da casa. Schio gioca una gara di alto livello, conducendo dalle prime battute, resistendo alle reazioni di orgoglio delle padrone di casa e dando la spallata decisiva nel terzo quarto di gioco. Prova maiuscola di Mabrey (23 punti), Keys (14 punti e 14 rimbalzi) e Sottana (8 assist) su tutte.

Inizio perfetto delle orange con un 7-0 firmato Howard-Mabrey che trova la pronta risposta francese per mano di Paget e Margarity la quale provoca, dopo soli 3 minuti, il secondo fallo di Ndour e impatta a quota 10. Positiva la reazione scledense guidata da Mabrey per un altro break di 7-0 con la guardia di Dallas già in doppia cifra al 5’. Anche Keys incappa in problemi di falli e la squadra fatica in difesa pur trovando buona fluidità in attacco con Bestagno: 20-25 alla prima sirena.

La capitana della nazionale è ben presente a rimbalzo d’attacco e capitalizza con punti importanti mentre Landes si riavvicina pericolosamente sfruttando varie amnesie difensive orange: Akhator e Chery riportano le francesi sul meno due. Per l’ennesima volta la reazione scledense arriva dalle mani di Mabrey che, con l’aiuto di Ndour e Keys, sigla il massimo vantaggio sul 32-43. Un altro passaggio a vuoto del Beretta, però, permette alle transalpine di rientrare con un 8-0 che rimette tutto quasi in parità: 40-43 all’intervallo.

Nel terzo quarto arriva la svolta della partita: 7-0 di Ndour che vuole prendersi il palcoscenico della sfida. Keys e Mabrey alimentano la fuga orange che in appena 5’ vale il 42-61. Roumy, probabilmente la più calda delle francesi, infila altre due triple ma Ndour e Bestagno tengono alla distanza le avversarie: 50-68 all’ultima pausa.

Ancora Roumy dall’arco prova un disperato rientro ma la squadra fatica ed il Beretta ne approfitta ancora: altri sei punti in cascina con il cronometro che corre. Si segna poco da entrambi i lati, aspetto che torna comodo alle orange ma due canestri in successione di Margarity convincono coach Dikaioulakos al timeout. Schio ne esce tranquillizzato, Mabrey infila altri quattro punti e sancisce il finale dall’Espace Francois Mitterand: vince il Beretta 58-78, quarta sconfitta per Basket Landes in Eurolega.

Credit foto: FIBA

Basket Landes – Beretta Famila Schio 58-78 (20-25, 40-43, 50-68)

Basket Landes: Margarity 15, Fathoux 1, Turcinovic 2, Dumerc 2, Marrast 0, Akhator 5, Roumy 14, Harmon 0, Mann 5, Paget 6, Chery 8

Beretta Famila Schio: Mabrey 23, Bestagno 7, Mestdagh 3, Sottana 0, Verona 6, Howard 7, Crippa 0, Keys 14, Penna 3, Zahui ne, Ndour 15

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO