EuroLeague Women – Valencia difende il fattore campo, sarà gara 3 a Schio

Valencia pareggia, si decide tutto al PalaRomare per il Beretta Famila Schio, sconfitto 80-75 in terra spagnola.

Schio, avanti 1-0 nella serie, parte bene a inizio match chiudendo il primo quarto avanti: Valencia però non si fa prendere dall’ansia e trascinata da una grande atmosfera sugli spalti cresce, va avanti e prende margine, sino a un massimo di +9 sulla tripla della straniera Cox del 44-35. Schio limita i danni e col 2+1 di Keys e la tripla di Verona chiude sul 46-42 la prima metà.

Al rientro nuovo parziale della formazione di casa, che arriva sino al +11 siglato dalla bomba di Romero, e mantiene la doppia cifra di vantaggio per tutta la frazione, prima di un’altra giocata di Verona (20 punti) a ricucire, con quattro punti, sino al 66-59 con cui Schio inizia la quarta frazione. Le scledensi però riescono a ricucire completamente il margine solo nelle battute finali, con la tripla del -1 di Mabrey: a decidere però è la risposta da tre di Cox, 14 punti preziosi dalla panchina, che chiude i giochi prima del rincorso del Beretta, senza successo, al fallo sistematico. Finisce 80-75 per Valencia, Schio domenica a San Giovanni Valdarno, poi si torna mercoledì al PalaRomare per l’atto conclusivo della serie.

Valencia Basket-Beretta Famila Schio 80-75

