EuroLeague Women – Virtus Bologna sconfitta da Praga

Virtus Segafredo Bologna vs ZVVZ USK Praha: 61 – 85

(1q 10 – 18; 2q 28 – 42; 3q 45 – 60)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa 5, Rupert 7, Barberis, Andrè 3, Zandalasini 14, Orsili 5, Parker 13, Laksa 9, Cinili 2.

All: Ticchi

ZVVZ USK Praha: Oblak 11, Conde 7, Vyoralova 5, Vorackova 6, Thomas 18, Wrzesinski ne, Jones 22, Fagbenle 16.

All: Hehjkova

Per la Virtus Segafredo Bologna arriva l’ultimo impegno del girone d’andata di Eurolega, ospite di serata USK Praha. Inizio contratto per le due squadre, che faticano a trovare il canestro commettendo più di qualche errore sotto i tabelloni: da una parte Parker e Zandalasini, dall’altra Thomas e Jones a darsi battaglia con un gioco che appare sin da subito molto fisico. A prevalere infatti sono le difese delle due squadre che costringono i palleggiatori a perdere diversi palloni: ad approfittarne però è la Virtus che, dopo un piccolo gap di 4-9 da parte della squadra ceca, ribalta il parziale portandosi sul 10-9 e costringendo le ospiti ad un time-out. Minuto di sospensione che giova a Praga che torna sopra e chiude il primo parziale 10-18. Il secondo parziale si apre con una tripla di Orsili che si iscrive cosi a tabellino e riporta la Segafredo sotto di 5 lunghezze. Praga però risponde con diversi viaggi in lunetta e maggior presenza a rimbalzo, soprattutto offensivo, allungando sul 17-30 complici anche le troppe palle perse dalla Segafredo. Laksa e Zandalasini provano a tenere la Virtus a contatto, ma Praga chiude il quarto avanti sul 28-42. L’inizio di secondo tempo vede la Segafredo iniziare con piglio deciso in fase offensiva, con Laksa e Zandalasini, ma alcune palle perse non consentono un rientro pericoloso. Praga però continua a produrre gioco, con Thomas che risulta essere ancora un problema poco gestibile per le V nere soprattutto spalle a canestro: la Segafredo infatti concede qualche rimbalzo di troppo e fatica a trovare la continuità necessaria da tre per entrare in fiducia. Praga chiude anche il terzo parziale avanti sul 45-60. Nell’ultimo parziale Praga gestisce il gap e mantiene la Virtus a distanza, con le V nere che continuano però a lottare su ogni pallone. Le avversarie sono troppo lontane ormai, la Virtus chiude il girone d’andata con una sconfitta, al Paladozza finisce 61 a 85.

VIRTUS.IT