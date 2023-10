Eurolega 1ª giornata: il Barcelona piega in casa un tostissimo Anadolu Efes grazie ad un ultimo quarto perfetto

Il Barcellona debutta in Eurolega con una vittoria prestigiosa contro l'Efes Istambul. Quarto quarto sontuoso per gli spagnoli che travolgono i rivali con un parziale di 23-10 che chiude i giochi. Grandissima partita del nuovo acquisto blaugrana Willy Hernangomez, che nel secondo tempo spacca la partita. Ai turchi non basta un Larkin da fantascienza.

Al Palaublaugrana di Barcelona si apre il sipario per la nuova stagione di Eurolega. Debutto impegnativo per i padroni di casa che affrontano l’Anadolu Efes Istanbul in un match che ha già il sapore di playoff.

L’obiettivo è come sempre arrivare fino in fondo, ma entrambe le squadre partono leggermente ridimensionate rispetto all’anno scorso. Arrivati Willy Hernangomez e Jabari Parker, il Barcelona ha però salutato Mirotic e Sanli, sostituendo in panchina Jasikevicius con il debuttante, ex beniamino dei tifosi, Roger Grimau. Anche l’Efes ha dovuto dire addio a coach Ataman, sbarcato ad Atene sponda Pana e soprattutto a Vasilije Micic, approdato ai Thunder, in NBA.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laproviottola, Vasely, Kalinic, Da Silva

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin, Thompson, Ylmaz, Willis, Zizic

Ritmo altissimo in avvio con le due squadre che corrono tanto in transizione. Si segna ripetutamente da una parte e dall’altra, la partita non si ferma mai, tranne che per qualche tiro libero dei turchi. Larkin fa male alla difesa blaugrana con il pick and roll centrale. Il Barça risponde segnando ripetutamente dalla media distanza. La prima frazione si chiude sul 22-19. Barcellona in vantaggio con 5 punti a testa per Satoransky e Laproviottola. Solo 2 per Larkin, che peò ha regalato già 5 assist.

Willy Hernangomez esce dalla panchina e apre il secondo quarto con un gioco da tre punti, canestro e fallo e una stoppata in difesa. Primo allungo Barcelona sul 27-19. Jokubaitis aumenta ancora di più i giri del motore blaugrana e l’Efes fa fatica a rimanere aggrappato alla partita. A metà secondo quarto il Barcellona scappa sul +9 (32-23), ma tre triple consecutive rimettono in partita gli ospiti che accorciano con Larkin e Willis a quota 8 punti. Negli ultimi 3 minuti peró il Barcelona stringe in difesa e torna negli spogliatoi in vantaggio 40-34 in questa prima partita di EuroLega.

L’Efes torna in campo con le idee chiare in attacco (ancora il pick and roll centrale) e in meno di 3 minuti mette il muso avanti 45-44. Hernangomez e Laprovittola si caricano la squadra sulle spalle e riportano il Barça in vantaggio. La partita resta molto intensa, con le percentuali da 3 che si alzano e di conseguenza il punteggio. Si va all’ultimo riposo 68 – 64 con il Barcelona ancora in vantaggio.

11 a 2 il parziale in apertura di quarto quarto per i padroni di casa, che a metà frazione scappano sul 79 a 66. Larkin prova a tenere i suoi a galla, ma due schiacciate di fila di Parker firmano il nuovo massimo vantaggio: +13. L’Efes non segna praticamente mai e gli ultimi tre minuti servono solo per decidere il il punteggio e dedicare una vibrante standing ovation a Willy Hernangomez.

Il Barcelona debutta in Eurolega con una vittoria prestigiosa contro l’Anadolu Efes Istanbul. Quarto quarto sontuoso per gli spagnoli che travolgono i rivali con un parziale di 23-10 che chiude i giochi.

Grandissima partita del nuovo acquisto blaugrana Willy Hernangomez, che nel secondo tempo spacca la partita. Ai turchi non basta un Larkin da fantascienza.

FC BARCELONA – ANADOLU EFES ISTANBUL 91-74

PARZIALI: 22-18, 18-13, 27-30, 24-10

MVP Basketinside: W.Hernangomez

FC BARCELONA: Hernangomez 18, Vesely 16, Laprovittola 13, Parker 10, Satoransky 8, Abrines 7, Brizuela 7, Da Silva 4, Jokubaitis 4, Kalinic 4, Parra.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin 16 punti (12 assist), Bryant 10, Jones 10, Zizic 9, Willis 8, Clyburn 7, Pleiss 5, Beaubois 4, Yilmaz 3, Thompson 2, Hollatz.