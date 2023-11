EuroLega, 10ª giornata: Vincono Panathinaikos e Real Madrid, il Bayern Monaco passa dopo un supplementare

Dopo le vittorie in EuroLega di Virtus Bologna e FC Barcelona, analizziamo il resto delle partite.

LYON VILLEURBANNE 100 – 101 dts BAYERN (18-22;40-37;60-51; 74-74)

Grande spettacolo in Francia con il Bayern che espugna Lione dopo un tempo supplementare in una delle partite più belle dell’anno di EuroLega. Un match molto equilibrato soprattutto nella prima parte di gara, dove i padroni di casa hanno sfruttato Lee e Lauvergne per mettere in difficoltà la difesa bavarese. In fase offensiva, però, Mike Scott ha dominato i primi due quarti e ha fatto sì che i suoi potessero rimanere in scia, mettendo anche in più occasioni il naso avanti. Al rientro dalla pausa lunga francesi apparentemente più in palla, la coppia Fall-Lee mette il turbo nei possessi offensivi e il Lyon si ritrova avanti di 9 a 10 minuti dalla fine, 60-51. Il Bayern non ci sta, si affida alle triple di Obst e a Booker per risalire la china e ad avere la chance di vincerla con i liberi di Bolmaro. Ma il brasiliano fa 1/2 e impatta a quota 74. Nell’overtime il match è tiratissimo, si segna molto e le squadre arrivano appaiate agli ultimi secondi di gara. Bayern ancora ai liberi, ma stavolta dalla situazione di pareggio 100-100 l’1/2 di Giffey basta per mettere a segno la vittoria. 100-101 per i bavaresi che conquistano la quarta vittoria in dieci gare giocate, Lyon invece rimane penultimo.

ASVEL VILLEURBANNE: Lauvergne 21, Scott 21, Kahudi 20, Lee 19, Jackson 9, Fall 5, Lighty 3, Egbunu, Yaacov.

FC BAYERN MUNCHEN: Bolmaro 16, Booker 16 (11 rimbalzi), Giffey 14, Ibaka 14, Francisco 10, Obst 9, Weiler-Babb 8, Bonga 7, Edwards 6, Gillespie 1, Brankovic, Wimberg.

PANATHINAIKOS 90 – 73 VALENCIA (27-18; 49-35; 72-53)

Tutto facile per il Panathinaikos che in casa domina il match sin dal primo minuto con il Valencia e va a conquistare il successo 90-73. I greci sono trascinati dai 17 punti di Lessort e dai 14 di Mitouglu in un match che conferma le difficoltà delle ultime gare del Valencia, alla quarta sconfitta consecutiva in EuroLega. Il match è subito in salita per gli ospiti che vanno alla doppia cifra di svantaggio già a metà quarto, salvo provare a rialzare la testa con il canestro di Reuvers. Nunn e Vildoza prima, Sloukas e Mantzoukas poi indirizzano chiaramente il match nel secondo periodo, con Ojeleye che deve fare gli straordinari per tenere i suoi ad una distanza ragionevole. Nel secondo tempo è già pilota automatico per il Pana che controlla il match, allunga le rotazioni e non rischia mai nulla, flirtando in più occasioni con il +20. Alla fine saranno diciassette i punti di vantaggio, 90-73, per via di un buon quarto periodo degli ospiti che realizzano venti punti e provano a limitare lo svantaggio.

PANATHINAIKOS: Lessort 17, Mitoglou 14, Grant 13, Sloukas 12, Grigonis 11, Mantzoukas 9, Vildoza 6, Nunn 5, Kalaitzakis 2, Balcerowski 1.

VALENCIA: Ojeleye 16, Harper 9, Jones 8 (10 assist), Lopez-Arostegui 8, Toure 8, Reuvers 6, Davies 5, Puerto 5, Pradilla 3, Robertson 3, Inglis 2, Claver.

REAL MADRID 99 – 75 ALBA BERLINO (27-17; 44-33; 67-51)

Il più classico dei testacoda di EuroLega ha un destino già scritto, che viene perfettamente realizzato dalle squadre in campo. Il 9 su 9 realizzato dal Real Madrid nel match casalingo contro l’Alba Berlino conferma, se ce ne fosse stato bisogno, l’abisso di distanza che c’è tra le due squadre. Un dominio totale dei blancos che sin dal primo quarto dettano il ritmo del match senza lasciare all’Alba Berlino alcuna voce in capitolo. Alla fine il Real sfiora il centello, 99-75 il tabellino, con Campazzo e Rodriguez che si divertono a servire i compagni, 23 assist in due, piuttosto che a segnare. Gran divertimento nel parquet madrileno, dove comunque spicca una buona prestazione di Gabriele Procida che riesce a trascinare i suoi ad una sconfitta dignitosa, realizzando 14 punti (top scorer per i suoi). La copertina, però, è di Mario Hezonja che mette a segno un 11/13 dal campo che vale 26 punti finali e un dominio totale in fase offensiva.

REAL MADRID: Hezonja 26, Musa 11, Tavares 11, Rodriguez 8 (10 assist), Campazzo 7 (13 assist), Llull 7, Ndiaye 7, Abalde 6, Causeur 5, Deck 4, Poirier 4, Fernandez 3.

ALBA BERLIN: Procida 14, Thiemann 12, Delow 9, Koumadje 8, Mattiseck 8, Samar 8, Spagnolo 8, Wetzell 4, Nikic 2, Schneider 2.