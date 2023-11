EuroLega, 10ª giornata: James super ferma il Baskonia. Ok Efes e Olympiacos in casa

Ecco i risultato che chiudono il decimo turno di EuroLega.

Tocca quota 100 punti l’Efes e torna ala vittoria per rilanciarsi il zona playoff. Lo fa grazie a un ultimo quarto stellare, dopo aver rischiato di buttare all’aria una gara ben giocata. Il primo tempo sorride ai turchi, che chiudono avanti all’intervallo dopo un primo periodo in equilibrio. Il Partizan, che tiene la partita, prova la fuga nel terzo quarto, vinto per 29-14, ma subisce il ritorno dei padroni di casa, che confezionano 36 punti nel momento decisivo e mettono le mani sul match. Protagonista Larkin, autore di 27 punti e 38 valutazione, con l’Efes che porta altri sei giocatori in doppia cifra. I viaggianti si aggrappano a Kaminsky e Dozier, ma non è sufficiente a evitare la sconfitta, arrivata comunque in una condizione non facile anche da un punto di vista di infortuni.

Anadolu Efes Istanbul vs Partizan Mozzart Bet Belgrado 100-94 (22-22; 50-45; 64-74)

Efes: Larkin 27, Beaubois 8, Gazi 0, Clyburne 12, Thompson 18, Osmani 2, Yilmaz 0, Willis 10, Zizic 12, Jones 11, Yildizli n.e., Hollatz n.e. All: Can

Partizan: Leday 2, Smailagic 5, Jaramaz 1, Nunnally 16, Andjusic 9, Dozier 21, Ponitka 7, Kaminsky 24, Caboclo 5, Koprivica n.e., Vukcevic n.e All: Obradovic

Ottimo secondo quarto per l’Olympiacos, che batte lo Zalgiris e tiene il passo delle prime della classe in EuroLega. La formazione di Bartzokas costruisce il successo tra secondo e terzo periodo, gestendo poi nel quarto parziale un tentativo di ritorno della formazione lituana. 23 assist per i greci con sole 6 palle perse: sono questi i dati che rendono meglio l’ottima prova corale dei locali, con la coppia Peters e Canaan che combina per 47 punti totali, con il primo che chiude a 22 punti e 6 rimbalzi risultando MVP del match. Nello Zalgiris il solito Evans non è sufficiente per provare a impensierire gli avversari.

Olympiacos Pireo vs Zalgiris Kaunas 89-72 (19-19; 43-31; 69-52)

Olympiacos: Walkup 14, Canaan 25, Lountzis 2, Larentzakis 3, Fall 2, Papanikolau 2, Bradzeikis 9, Peters 22, Milutinov 6, Sikma 4, McKissic n.e., Papas n.e. All: Bartzokas

Zalgiris: Evans 21, Lekavicius 9, Hayes 10, Giedraitis 2, Smits 4, Birutis 0, Dimsa 3, Lavrinovicius 2, Manek 10, Ulanovas 6, Butkevicius 5, Montvila 0. All: Maksvytis

Il Monaco è corsaro alla Buesa Arena e interrompe la serie di vittorie in EuroLega del Baskonia, rilanciandosi nelle zone nobili della classifica. La gara è molto tirata e viene decisa nel finale da un canestro di Blossomgame, dopo che gli spagnoli erano riusciti a riacciuffare una gara che sembrava persa. Primo tempo guidato dal Baskonia, che perde la testa nel terzo periodo per non riprendersela più, nonostante gli sforzi. Non bastano Howard, Marinkovic e Sedekerskis, tutti in doppia cifra, per arginare i monegaschi guidati dal solito James in formato superstar: 28 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e palma di migliore in campo.

Baskonia Vitoria Gasteiz vs AS Monaco 75-77 (19-16; 36-35; 59-62)

Baskonia: Howard 18, Mannion 0, Raieste 0, Chiozza 5, Sedekerskis 13, Marinkovic 15, Miller-Mcintyre 8, Diez 2, Diop 0, Kotsar 2, Costello 8, Moneke 4. All: Ivanovic

Monaco: Okobo 4, Blossomgame 4, Brown 8, Diallo 13, Cornelie 2, Walker 4, Montejunas 6, Outtara 6, Hall 2, James 28, Strazel n.e., Tarpey n.e. All: Obradovic