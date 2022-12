EuroLega, 11ª giornata: Real Madrid straripante ad Istanbul. Deck, Musa e Tavares abbattono il Fenerbahçe

Big match di giornata è quello tra Fenerbahçe Beko Istanbul e Real Madrid. Il Fener deve fare a meno di Guduric, Wilbekin e Pierre, oltre a Nemanja Bjelica ancora non pronto all’esordio dopo l’infortunio con la Serbia. Il Real Madrid viaggia ad Istanbul, anche lui senza Rudy Fernandez e Guerschon Yabusele.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Birsen, Akpinar, Hayes, Booker.

QUINTETTO REAL MADRID: Williams-Goss, Musa, Deck, Cornelie, Tavares.

Il Real Madrid inizia fortissimo con il duo Musa – Deck sugli scudi. Caldissimo Dzanan Musa, MVP della ultima ACB, integrato alla perfezione negli schemi di Chus Mateo e vero fattore in questa prima parte di stagione. Straripante anche il primo quarto di Deck. Il Madrid chiude avanti di 9 punti un primo quarto magistrale, in cui il Fenerbahçe non crolla solo grazie ad un buonissimo Booker. Il secondo quarto si sviluppa in modo similare alla prima frazione, con il Fenerbahçe impegnato al tentativo di rimonta e il Real Madrid bravo a respingere gli assalti turchi. Super prestazione di Motley per il Fenerbahçe, già ben oltre la doppia cifra e ottimo quarto per Sergio Llull, immortale capitano del Madrid.

Il terzo quarto è territorio di Walter Tavares. Il gigante del Madrid domina ed è il protagonista indiscusso dell’ennesimo tentativo di fuga del Real Madrid, questa volta molto importante, oltre i 20 punti di scarto in favore degli spagnoli. Musa continua il show personale in attacco, per un Madrid che sembra giocare sul velluto. Il Fenerbahçe prova con l’orgoglio a ricucire lo scarto, ma a 10 minuti dal termine è +14 Madrid. L’ultimo quarto vede sempre gli ospiti con un cospicuo vantaggio, mentre il Fenerbahçe si innervosisce a causa di alcuni fischi contestati. Il finale vede non faticare il Real Madrid che strappa una vittoria di grande orgoglio e forza in un campo ancora imbattuto come quello della Ulker Arena.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – REAL MADRID 71-85 (16-25, 18-21, 20-22, 17-17)

MVP BasketInside: Dzanan Musa

FENERBAHÇE: Motley 20, Booker 15, Mahmutoglu 10, Hazer 7, Edwards 6, Hayes 5, Birsen 4, Biberovic 2, Calathes 2, Akpinar, Jekiri.

REAL MADRID: Musa 18, Tavares 17, Deck 12, Hezonja 9, Llull 8, Causeur 7, Williams-Goss 5, Poirier 4, Cornelie 3, Rodriguez 2, Abalde.