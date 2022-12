EuroLega, 12ª giornata: Bacon è fantascientifico, l’Olimpia Milano spreca 15 punti di vantaggio ed esce sconfitta ad OAKA contro il Panathinaikos

L’Olimpia Milano cerca di spegnere la crisi in EuroLega ad OAKA in casa del Panathinaikos, il quale nonostante non sia più una delle super potenze europee ha dimostrato più volte che vincere non è affatto una passeggiata.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATENE: Lee, Kalaitzakis P, Bacon, Williams, Papagiannis.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Mitrou-Long, Luwawu-Cabarrot, Melli, Davies.

L’Olimpia inizia bene, fattore ancora più fondamentale in un campo caldo come quello di OAKA. Ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza, un positivo Brandon Davies sono la chiave del primo allungo milanese. Non solo le buoni percentuali al tiro, ma anche ottima difesa, con il quintetto alto fattore. Bruttissime percentuali al tiro da 3 per il Panathinaikos che praticamente non segna mai e fatica tantissimo a trovare il canestro. L’Olimpia chiude sul +9 il primo quarto ma è preoccupante la situazione falli degli ospiti.

Problemi di falli come già detto per l’Olimpia Milano, con in particolare Luwawu-Cabarrot già con 3 falli e costretto a rimanere in campo a causa delle corte rotazioni milanesi. Uno dei storici problemi dell’Olimpia Milano, è in questo momento un vantaggio, ovvero i rimbalzi d’attacco. Tanta grinta e volontà per gli uomini di Ettore Messina che resistono agli assalti del Panathinaikos e mantenere un vantaggio oltre la doppia cifra di vantaggio. L’attacco del Panathinaikos è Dwyane Bacon. L’ex NBA e Monaco si carica la squadra sulle squadra ed è il principale riferimento offensivo dei greens con 14 punti a metà partita. L’Olimpia soffre il tentativo di rimonta, ma i 3 liberi conquistati e segnati da Billy Baron sulla sirena, valgono il preziosissimo +9 per gli ospiti all’intervallo.

Buonissimo il carattere e l’orgoglio dell’Olimpia Milano che risponde al tentativo di rimonta del Panathinaikos con un contro parziale firmato Timothe Luwawu-Cabarrot. Il francese di essere una stella di questa EuroLega, con mezzi fisici super che gli permettono di essere un fattore in entrambi i lati del campo nonostante i 3 falli commessi. Il francese riporta l’Olimpia oltre la doppia cifra di vantaggio, lanciando un segnale importantissimo alla partita. Massimo vantaggio per l’Olimpia che tocca il +15, ma il Panathinaikos reagisce di puro orgoglio. 10 a 0 il parziale dei padroni di casa che ritornano rabbiosamente sino al -5, mettendo grande pressione all’Olimpia. Milano nell’ultimo possesso del quarto, come nel precedente con Billy Baron, trova due preziosissimi punti con Kyle Hines, eroico in questa serata.

Si alza il livello dei due attacchi con canestri di qualità da entrambe le parti in questo inizio di ultimo quarto. L’Olimpia è brava a non farsi prendere dalla frenesia e dai furiosi tentativi di rimonta dei greci mantenendo un buon vantaggio ma ovviamente non sufficiente per restare tranquilli. Si blocca l’attacco dell’Olimpia e ne approfitta il duo Bacon-Williams riportando il PAO a 3 punti di distacco con un 7-0 di parziale e 6 minuti da giocare. Tensione evidente e ogni possesso è importantissimo soprattutto psicologicamente per l’Olimpia chiamata a fronteggiare la rimonta greca. Buonissime le due triple di Hall e Davies, con grande personalità che mantengono il vantaggio per la squadra campione d’Italia. L’immenso talento di Bacon riporta il PAO a -2 con una tripla di grande personalità e talento. A 1.30 dal termine, l’Olimpia Milano comanda di 2 punti. Tanti errori nei possessi successivi, tra cui quello di Luwawu-Cabarrot a poca distanza dal ferro completamente solo sul +2. L’errore del francese è punito da un schiacciata di Papagiannis che inchioda il punteggio sul 72-72 a 8 secondi dal termine, palla Olimpia Milano. Luwawu-Cabarrot commette l’ennesimo errore del suo difficile finale, commettendo fallo in attacco consegnando così la palla della possibile vittoria al Panathinaikos. La tripla di Bacon è corta ed è OVERTIME!

Olimpia sulle gambe e in netta difficoltà fisica e anche mentale, ma aggrappata con le unghie e con i denti alla partita. Bacon mette il muso avanti al PAO nel supplementare, dopo un vantaggio milanese durato l’intera partita. Bacon continua a segnare, l’Olimpia resta aggrappata con i liberi alla partita, ma è una fatica immensa ogni possesso offensivo. Paris Lee è un ottimo aiutante di un Bacon mostruoso questa sera. Milano non segna più e spreca l’ennesimo grande vantaggio di questa stagione, terminato poi con la sconfitta. Ottava sconfitta consecutiva per una crisi senza fine dell’Olimpia Milano in questa EuroLega.

PANATHINAIKOS ATHENS – OLIMPIA MILANO 90-77 (13-22, 20-20, 19-17, 20-13, 18-5)

MVP BasketInside: Dwayne Bacon

PANATHINAIKOS ATHENS: Bacon 31, Lee 22, Williams 9, Ponitka 8, Papagiannis 7, Gudaitis 6, Kalaitzakis P. 5, Kalaitzakis 2 G.2, Bochoridis.

OLIMPIA MILANO: Mitrou-Long 16, Luwawu-Cabarrot 15, Davies 11, Hines 8, Hall 7, Melli 7, Baron 6, Thomas 5, Ricci.