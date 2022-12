EuroLega, 12ª giornata: Mike James show, Monaco espugna Madrid! A valanga Fenerbahçe e Maccabi

Spettacolo puro in questa dodicesima giornata di EuroLega. In campo Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv e il super match tra Real Madrid e AS Monaco. Qui la breve sintesi delle partite:

ALBA BERLINO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 75-104

Dominio totale degli uomini di Itoudis che si riscattano dopo il KO contro il Real Madrid e asfaltano un Alba Berlino impotente di fronte alla furia dei gialli di Istanbul. Grande prestazione di Carsten Edwards che sfiora la doppia doppia ed è l’MVP di giornata con 13 punti e 8 assist. Tutti molto bene in un Fenerbahçe che gioca una grande prestazione corale con ben 8 giocatori in doppia cifra. A nulla valgono i 15 punti di Smith per i padroni di casa.

ALBA BERLINO: Smith 15, Lammers 12, Lo 12, Thiemann 10, Delow 7, Sikma 6, Zoosman 6, Wetzell 5, Schneider 2, Blatt, Schulte.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Edwards 13, Guduric 13, Motley 11, Birsen 10, Booker 10, Calathes 10, Hayes 10, Jekiri 10, Mahmutoglu 8, Akpinar 5, Hazer 4, Biberovic.

C A R S E N E D W A R D S! 🔥@Cboogie_3 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/0CQXQLxaCL — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 8, 2022

MACCABI TEL AVIV – VALENCIA BASKET 84-68

Torna alla vittoria il Maccabi Tel Aviv dopo la debacle di Monaco di Baviera con numerosi assenti. Tornano in campo e sono protagonisti sia Darrun Hilliard che Wade Baldwin IV e si sente per gli israeliani. Lorenzo Brown è ancora il migliore per il Maccabi e il leader indiscusso di questa squadra che dipende dal talento neonaturalizzato spagnolo. Decisivo l’ultimo quarto dove il Maccabi Tel Aviv prende il largo per la vittoria che li riporta in zona Playoffs. Soli 68 punti per il Valencia con Lopez-Arostegui migliore dei suoi con 15 punti e 5 rimbalzi.

MACCABI TEL AVIV: Brown 15, Hilliard 11, Colson 10, Baldwin 9, Cohen 8, Nebo 8, Sorkin 7, Dibartolomeo 6, Hollins 6, Martin 4, Adams.

VALENCIA BASKET: Lopez-Arostegui 15, Claver 13, Dubljevic 11, Harper 7, Rivero 7, Webb III 5, Prepelic 4, Radebaugh 4, Alexander 2, Ferrando, Pradilla, Puerto.

REAL MADRID – AS MONACO 94-95 dts

Spettacolo puro al Palacio tra Real Madrid e AS Monaco. Tanto equilibro tra due squadre da Final Four con roster talentuosi e lunghissimi. Il Real Madrid, trascinato dal duo Musa – Tavares cerca di guadagnarsi la vittoria nel finale, scavando un piccolo vantaggio. Musa gioca da MVP e Tavares è dominante (17 punti e 18 rimbalzi) ma non hanno fatto i conti con un Mike James IRREALE. L’ex Olimpia non solo segna 28 punti, ma è autore della pazzesca giocata (video qui sotto) da 4 punti con tripla e fallo che porta la partita all’overtime poi vinto dai monegaschi.