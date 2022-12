EuroLega, 13ª giornata: Baskonia, che colpo ad Istanbul! Mirotic trascina il Barça nel big match con il Monaco

Due partite nel tardo pomeriggio di questo mercoledì di EuroLega, in attesa della Virtus Bologna che è in campo contro l’Alba Berlino.

ANADOLU EFES ISTANBUL – BASKONIA 78-83

Super colpo dei baschi del Baskonia che vincono in casa dei campioni in carica dell’Anadolu Efes Istanbul. Partita molto bella e tesa in cui i turchi chiudono avanti la prima parte di gara, ma la reazione del Baskonia è furiosa nella ripresa. Howard nel primo tempo fondamentale con 16 punti, è ben aiutato da un super Marinkovic. Non bastano un Micic MVP e un buonissimo M’Baye, cecchino dalla lunga distanza, per un Baskonia bravo a respingere la rimonta furiosa dell’Efes. Il momento decisivo è la pazzesca tripla su un gamba, con i 24 secondi in scadenza a 18 secondi dal termine di Giedraitis che sigilla la preziosa vittoria degli ospiti.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic 17, M’Baye 16, Clyburn 15, Beaubois 8, Pleiss 6, Bryant 5, Zizic 4, Polonara 3, Taylor 2, Dunston.

BASKONIA: Howard 19, Marinkovic 18, Giedraitis 11, Thompson 8, Costello 6, Kotsar 6, Sedekerskis 6, Hommes 5, Enoch 4, Raieste.

AS MONACO – FC BARCELONA 61-68

Il big match di giornata va al Barcelona. I catalani vincono con autorità in casa di un Monaco che ci prova, ma deve cedere ad un Barça bravo a gestire la partita e in un particolare autore di un super terzo quarto. Nikola Mirotic dimostra a tutti perché è stato premiato MVP la scorsa stagione, giocando una super partita da 15 punti e 9 rimbalzi. L’ex Bulls, tornato da poco a causa di infortunio, è subito decisivo per Jasikevicius. Non sono sufficienti i 15 punti di Mike James e gli 11 punti di Motiejunas per Coach Obradovic.

AS MONACO: James 16, Motiejunas 11, Moerman 10, Hall 8, Blossomgame 7, Okobo 5, Diallo 4, Brown 2, Strazel.

FC BARCELONA: Mirotic 15, Higgins 9, Satoransky 8, Vesely 8, Laprovittola 7, Kuric 6, Kalinic 5, Sanli 5, Da Silva 3, Tobey 3, Jokubaitis.