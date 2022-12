EuroLega, 13ª giornata – La Virtus Segafredo torna a sorridere allungando la serie nera dell’Alba Berlino

Nella prima in Eurolega alla Segafredo Arena la Virtus ritrova la vittoria dopo 4 sconfitte consecutive superando l’Alba Berlino che invece continua imperterrita a perdere arrivando al decimo k.o di fila in Europa. Un successo che riporta il sereno in casa virtussina dopo la prima battuta d’arresto in campionato e soprattutto a una settimana dalla tremenda botta al Pireo con Scariolo che recupera all’ultimo Pajola e Cordinier e riuncia a Ojeleye con Belinelli in panchina a onor di firma. Il primo quarto non è esaltante, è lluminato dall’halley-hoop di Procida ed è chiuso in vantaggio dalla Virtus 18-15. Nella parte finale del secondo periodo Weems è protagonista del mini allungo bolognese che porta i bianconeri sul 41-29 all’intervallo. L’Alba si affida a Jalen Smith e riesce a rimanere a galla a inizio di ripresa (53-47). Poi è Hackett per la Segafredo a segnare 7 punti nel nuovo strappo dei locali che toccano il 61-47 prima del 63-53 con cui arriva l’ultima mini pausa.

In apertura di ultimo quarto l’Alba riduce con Sikma e Koumadje per il 63-57 a -6’55” dalla fine. Gli ultimi 5′ di partita arrivano con le triple di Teodosic e Delow e distanze invariate (68-62). L’Alba sbaglia un paio di triple che avrebbero permesso di darle maggiore fiducia e subisce un 5-0 dai virtussini con i liberi di Teodosic e il gioco da tre punti di Shengelia (73-62 a -4’03”). La coppia ex Cska produce ancora fatturato quando il play serbo serve il georgiano che appoggia il 75-62 a -2’55”. Sikma tiene in vita l’Alba ma la tripla di Weems dice 80-69 a meno di 2′ dalla fine. L’ultimo minuto è aperto da due recuperi dei tedeschi che rosicchiano fino all’82-75 con time out di Scariolo a 55″ dalla fine. L’Alba ci crede ancora. L’infrazione di campo di Hackett regala un nuovo possesso con Olinde che viene mandato in lunetta per l’1/2 dell’82-76. A decidere tutto è allora Teodosic che con il cronometro dei 24″ vicino a scadere segna la tripla della tranquillità per una Virtus che fatica ma vince.

Virtus Segafredo Bologna-Alba Berlino 85-76 (18-15, 41-29, 63.52)

Virtus Segafredo Bo: Cordinier 4, Mannion n.e., Belinelli n.e., Pajola 2, Bako 10, Jaiteh 13, Lundberg 2, Shengelia 9, Hackett 13, Mickey 5, Weems 16, Teodosic 11. Coach: Scariolo

Alba Belino: Lo 4, Procida 5, Smith 14, Delow 3, Schneider, Olinde 11, Koumadje 11, Thiemann 2, Sikma 16, Lammers 2, Blatt, Zoosmann 6. Coach Gonzalez