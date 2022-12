EuroLega, 13ª giornata: Olimpia Milano, è una crisi infinita. Il Maccabi rimonta e vince al Forum trascinata da Sorkin e Brown

Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv non solo è un grande classica di EuroLega, ma è anche l’occasione per gli italiani di interrompere la striscia di 8 sconfitte consecutive e tornare a sorridere in Europa in una settimana cruciale come questa in cui c’è il doppio turno. L’Olimpia poi giocherà a Belgrado la seconda partita settimanale contro la Stella Rossa.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Baron, Luwawu-Cabarrot, Melli, Davies.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Hollins, Hilliard, Cohen, Nebo.

Parte bene il Maccabi Tel Aviv. Gli ospiti vanno subito avanti nel punteggio, con Lorenzo Brown che segna da 3 ma è anche il solito regista eccezionale, super in questo inizio di stagione. L’Olimpia soffre il pick and roll degli israeliani con il duo Brown – Nebo che colpisce le scelte difensive della EA7. Milano però resta concentrata e con un Brandon Davies sugli scudi, non fa scappare gli ospiti. Sale in cattedra poi Timothe Luwawu-Cabarrot con 8 punti e un ottimo primo quarto. Percentuali altissime da 2 punti per l’Olimpia (75%), ma nessuna tripla segnata in questo primo quarto che si chiude sul 21-21.

Nel secondo quarto aumenta l’intensità difensiva dell’Olimpia e i risultati si vedono sin da subito. Il Maccabi rallenta la circolazione di palla e l’attacco ne risente con l’Olimpia che prova subito ad approfittarne. Molto bene Timothe Luwawu-Cabarrot, in doppia cifra e punto di riferimento offensivo della squadra in questo momento, con le numerose assenze per infortunio già citate più volte. Bene anche Hall e Hines, impiegati tantissimo in questo primo tempo e fondamentali per il vantaggio Olimpia. All’intervallo è +8 per i padroni di casa.

Come spesso accade, l’inizio del terzo quarto è negativo per l’Olimpia Milano. Gli israeliani approfittano del passaggio a vuoto con Lorenzo Brown e Jarell Martin protagonisti. L’Olimpia però è brava a mantenere i nervi saldi e a rimettersi subito in carreggiata. Kyle Hines, immenso questa sera, Nicolò Melli cuore di capitano e Billy Baron sono gli artefici del nuovo parziale del +8 Milano. Inerzia in favore dell’Olimpia? In un attimo si capovolge tutto nuovamente. Parziale di 12-0 degli israeliani con Colson onfire nel finale di quarto. Billy Baron segna sulla sirena ed è ossigeno per l’Olimpia che chiude sul 59 pari la terza frazione.

Si segna poco ed è alta la tensione, in particolare per l’Olimpia Milano con il pallone che si fa sempre più pesante con gli spettri del recente passato sempre presenti. Molto presente e bravo a sfruttare le amnesie dell’Olimpia è Sorkin, che si sfa trovare pronto nel pitturato. L’Olimpia spegne completamente la luce e la tripla di Colson è il momento di massimo crisi sul -7 a metà ultimo quarto. L’Olimpia di pura volontà ci crede e con la tripla di Baron si riaccende anche il Forum. Baron, Melli e Lorenzo Brown si sfidano colpo su colpo in finale equilibratissimo con l’Olimpia che non vuole saperne di mollare. L’Olimpia arriva anche a -1 ma per l’ennesima volta alcune disattenzioni la puniscono, anche una clamorosa di Kyle Hines, il meno “sospettabile”. Sorkin è letale a sfruttare tutti gli errori milanesi e riportare avanti il Maccabi col parziale decisivo per gli ospiti. Nona sconfitta consecutiva per un’Olimpia Milano che non riesce a tornare alla vittoria in EuroLega e che volerà a Belgrado per affrontare la Stella Rossa nel doppio turno.

OLIMPIA MILANO – MACCABI TEL AVIV 71-77 (21-21, 19-11, 19-27, 12-18)

MVP BasketInside: Roman Sorkin

OLIMPIA MILANO: Baron 18, Luwawu-Cabarrot 14, Melli 12, Hall 7, Mitrou-Long 7, Hines 6, Davies 5, Tonut 2, Ricci, Voigtmann.

MACCABI TEL AVIV: Brown 20, Sorkin 14, Martin 13, Colson 10, Dibartolomeo 8, Nebo 8, Adams 2, Cohen 2, Hilliard, Hollins.