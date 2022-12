EuroLega, 14ª giornata – La Stella Rossa firma il colpo ad Atene. I Maccabi vince a Berlino, il Real regola l’Asvel

Il martedi prenatalizio di Eurolega ha visto altre tre gare con due vittorie esterne e una affermazione interna. Dopo il k.o contro Milano torna a ruggire la Stella Rossa che passa sul campo dell’Olympiacos. Vittoria in trasferta anche per il Maccabi che passa non senza difficoltà sul campo dell’Alba Berlino sempre più fanalino di coda. Unica vittoria casalinga quella del Real Madrid che ha la meglio dell’Asvel.

Torna alla vittoria la Stella Rossa dopo il k.o interno contro Milano. Settima vittoria nelle ultime 8 giornate, 3°successo esterno all’interno di questa serie per i serbi che sono trascinati dalla leadership di Vildoza (22) in attesa di abbracciare Facundo Campazzo. Primo tempo livellato con l’Olympiacos avanti al 10′ (22-21) e a metà fara (45-41). Nel terzo quarto la Stella Rossa prova la fuga e arriva anche al +13 a inizio di terzo quarto. L’Olympiacos reagisce bene e ritorna a contatto sul finire del tempo (62-65).Nasce un ultimo quarto nuovamente vissuto a colpo su colpo e risolto nel finale dai liberi di Vildoza che sigla l’86-90. Per i greci ci sono 14 punti per Tarik Black, 13 punti di Sloukas (che ha fallito la tripla del sorpasso a 5″ dalla fine), 13 per Vezenkov. Nella squadra di Ivanovic, oltre a Vildoza, ci sono i 14 punti di Petrusev, 13 di Mitrovic, 12 a testa per Dobric e Nedovic. L’Olympiacos prosegue la sua frenata con la terza sconfitta nelle ultim 5 uscite.

L’Alba Berlino prova a bloccare la lunga serie no, disputa tre onesti periodi al cospetto del Maccabi Tel Aviv, ma poi crolla nell’ultimo quarto lasciando che arrivi inesorabile la sconfitta consecutiva numero 13. Il Maccabi comanda 21-26 al 10′ e poi si trova all’intervallo in perfetta parità a quota 37. Nella ripresa l’equilibrio rimane sovrana con gli israeliani che si prendono il vantaggio al 30′ (53-59). E’ il prologo all’affondo degli uomini di Kattash che allungano in maniera prepotente negli ultimi 10′. Parziale di 22-7 per il Maccabi che alla fine vince 70-83. Lo è l’unico dell’Alba a chiudere la partita in doppia cifra (16). Per il Maccabi il miglior è Martin (21) con Adams (17) e Lorenzo Brown (15). Finale 70-83 e per il Maccabi è la terza vittoria nelle ultime 4 esibizioni in Eurolega.

Il Real Madrid vince contro l’Asvel e in attesa delle gare di domani raggiunge il gruppo delle squadre in testa approfittando della sconfitta interna del Fenerbahce. Vittoria allo Wizink Center per la squadra di Mateo che ha in Poirier l’uomo più in forma (19). Real avanti 25-22 al 10′ e in sensibile allungo a metà percorso (45-33). C’è un terzo quarto buono da parte dell’Asvel ma il divario rimane inalterato (70-58). Nell’ultima frazione ancora tanta gestione per i blancos che mettono definitivamente le mani sulla partita per il 92-73 finale. Nell’Asvel 14 punti di Tyus, 13 di De Colo. Il Real alla terza vittoria nelle ultime 5 partite, l’Asvel si ferma dopo tre successi di fila.