EuroLega, 14ª giornata: Olimpia, che risposta! Prima Melli e Shields, poi Flaccadori e Hall trascinano Milano alla vittoria a Barcelona

L’Olimpia Milano vola al Palau Blaugrana di Barcelona per cercare riscatto in EuroLega. Dopo la vittoria nel big match di LBA contro la Virtus Bologna, gli uomini di Messina vogliono tornare alla vittoria europea contro una big di questa competizione.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Brizuela, Kalinic, Da Silva, Hernangomez.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Flaccadori, Shields, Ricci, Voigtmann, Melli.

Ottimo inizio dell’Olimpia Milano che ha in Shavon Shields e Nicolò Melli i punti cardine, a maggior ragione dopo i numerosi infortuni, di squadra. Il danese sfiora la doppia cifra già nei primi minuti con 3 triple a segno e soprattutto è il protagonista del principale di un primo quarto maestoso dell’Olimpia Milano. Il Barça soffre, si aggrappa al duo Hernangomez – Da Silva ma soffre tantissimo la fluidità dell’attacco milanese e la difesa molto organizzata e dura. Il finale di quarto del duo Laprovittola – Vesely limita i danni, sul +10 Olimpia Milano.

L’Olimpia Milano continua a giocare bene e non si scompone anche con le rotazioni dalla panchina. Il duo Melli – Shields continua nel suo show personale, rimandando al mittente il tentativo iniziale di rimonta dei catalani. Fatica tantissimo in attacco, dove sembra essere troppo frenetico, l’attacco del Barça anche merito soprattutto di una difesa di qualità dell’Olimpia. Milano ha un Melli onfire, eccezionale sui due lati del campo, il quale fa la voce grossa nel pitturato e uno Shields maestoso che tira con percentuali altissime, soprattutto da 3. Primo tempo ai limiti della perfezione dell’Olimpia Milano che chiude sul +11.

Fine del primo tempo a Barcellona. Olimpia avanti 51-40. 17 di Shields, 12 di Melli, 10 di Hall

Entra in campo con un piglio diverso e con più aggressività il Barcelona con il trio Vesely – Hernangomez e Laprovittola a segnare. Il problema del Barça è però che il resto della squadra fatica tantissimo a trovare il canestro, cosa che non avviene per Milano. Bene l’impatto di Flaccadori che con carattere va a cercarsi tiri e punti che sono importantissimi per l’attacco milanese, in modo da non dipendere dal solo Shavon Shields. Nervosimo per i catalani, in particolare per Satoransky che prende tecnico e commette 4 falli in modo banale. É un buzzer di Flaccadori, ottimo stasera, a segnare il nuovo +9 Olimpia Milano a 10 minuti dal termine.

Aumenta il volume dei contatti, con il Barça che prova a metterci più di quello visto sin ora. Il Barça prova la rimonta, Flaccadori ricaccia dietro con grande personalità. Più volte chiamati all’Instant Replay gli arbitri, con polemiche su ogni fischio in questa seconda parte di gara. Ci pensa Devon Hall, al rientro in campo dopo il riposo in panchina, con 5 punti in fila a riportare il vantaggio a 9 punti, con meno di 4 minuti da giocare. Il punto esclamativo arriva dallo stesso Hall e Melli, bravissimo a segnare e trovare i compagni sugli scarichi. Il Barça ci prova, più con il cuore che con l’organizzazione ma alcuni errori banali, come un tecnico regalato a Shields per aver pestato la linea sulla rimessa, sono fatali. Grande vittoria dell’Olimpia Milano che si rialza e torna alla vittoria in EuroLega.

FC BARCELONA – OLIMPIA MILANO 86-90 (19-29, 21-22, 19-17, 24-22)

MVP BasketInside: N.Melli

FC BARCELONA: Kalinic 17, Laprovittola 16, Vesely 14, Hernangomez 10, Brizuela 9, Da Silva 6, Parra 6, Satoransky 4, Jokubaitis 2, Nnaji 2, Abrines.

OLIMPIA MILANO: Hall 21, Shields 19, Melli 16, Flaccadori 15, Voigtmann 8, Poythress 6, Tonut 3, Hines 2, Ricci.