EuroLega, 14ª giornata: Virtus Bologna, cuore e orgoglio! Il Maccabi è rimontato grazie ad un super finale di partita

Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv scendono in campo per la seconda partita della settimana del doppio turno di EuroLega. Gli israeliani tentano il 2 su 2 dopo la vittoria con l’Olimpia, mentre la Virtus cerca conferme dopo la buona vittoria sull’Alba.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Cordinier, Shengelia, Jaiteh.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Adams, Colson, Cohen, Nebo.

Inizio decisamente contratto per le due squadre, in particolare per la Virtus che fatica molto ad entrare negli schemi e tiene troppo ferma la palla. Ottimo gioco di squadra del Maccabi, privo di Wade Baldwin, out per circa un mese. Nella Virtus bene l’inizio di Hackett, agente speciale in difesa su Lorenzo Brown e ispirato nella metà campo offensiva. Il Maccabi prova la mini fuga, ma la scossa arriva da Milos Teodosic. Il serbo segna una gran tripla, carica l’ambiente ed è il principale protagonista del finale di quarto. Dopo 10 minuti di gioco, è +4 Virtus.

Partita di parziali, con le due squadre che vanno a strappi e mostrano anche segni di stanchezza come ampiamente pronosticabile nella settimana del doppio turno. La Virtus inizia il bene il secondo quarto con Milos Teodosic sempre trascinatore. Bene anche Ismael Beko, dentro la partita con un Jaiteh così così. Il Maccabi però reagisce. Lorenzo Brown forza e perde qualche pallone di troppo ma buona è la sua prestazione sempre egregiamente divisa tra punti segnati ed assist. Ottima la prestazione di Bonzie Colson, chiamato a maggiore responsabilità offensive senza Wade Baldwin. Dopo 20 minuti, è +3 Virtus.

Al rientro in campo, molto più animo e caos rispetto alla prima parte. Le due squadre alzano i ritmi ma non risparmiano errori. Hackett e Teodosic sono i fari della Virtus Bologna che resta sempre avanti di qualche lunghezze, senza mai riuscire a prendere il largo. Brown alterna alti e bassi. Nebo fa la voce grossa in area, chiamato agli straordinari senza l’infortunato Alex Poythress. Importantissima per gli ospiti, l’attività e la fisicità a rimbalzo, in particolare d’attacco, che la Virtus Bologna soffre terribilmente in questo quarto. Il finale di quarto vede salire in cattedra Lorenzo Brown. Il naturalizzato spagnolo è un clinic offensivo nei minuti finali, dove si prende responsabilità e fa impazzire la difesa virtussina. A 10 minuti dal termine è +3 Maccabi Tel Aviv.

Inizia meglio il quarto il Maccabi, che continua a difendere duro in un momento in cui si segna pochissimo. L’intensità è altissima, lo dimostra il parziale di 4-0 del quarto in favore del Maccabi dopo 4 minuti di gioco. Nel momento di massima difficoltà sul -7, Daniel Hackett si carica la squadra sulle spalle e spinge compagni e pubblico per la rimonta. La scossa dell’ex CSKA è fondamentale. La Virtus in un amen torna in parità con 3 minuti da giocare. La zona chiamata da Coach Scariolo mette in crisi nettamente un Maccabi che non riesce a trovare una soluzione in attacco. Toko Shengelia è un fattore in attacco e soprattutto è precisissimo ai liberi con un super 7 su 7. I bianconeri danno lo strappo finale negli ultimi minuti, giocando una buonissima pallacanestro e soprattutto dimostrando grande carattere e volontà di vincere la partita. É proprio un rimbalzo d’attacco di Jaiteh, problema per la maggior parte della partita per la Virtus, che mette il punto esclamativo sulla vittoria finale, nonostante qualche sofferenza di troppo a causa di qualche libero sbagliato e distrazione difensiva di troppo. Decisiva la box and one di Sergio Scariolo che ha messo in netta crisi un Maccabi e soprattutto un Lorenzo Brown in pieno controllo sin quel momento.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – MACCABI TEL AVIV 78-73 (20-16, 24-25, 13-19, 21-13)

MVP BasketInside: Milos Teodosic

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 15, Teodosic 15, Shengelia 12, Cordinier 7, Jaiteh 7, Lundberg 6, Bako 5, Pajola 5, Weems 5.

MACCABI TEL AVIV: Brown 18, Nebo 11, Colson 10, Adams 9, Cohen 7, Sorkin 5, Martin 6, Dibartolomeo 3, Hilliard 2, Menco, Ziv.