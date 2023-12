EuroLega, 14ª giornata: Vitoria è terra di conquista! La Virtus Bologna non smette di sognare, Belinelli e Shengelia mandano KO il Baskonia

Baskonia e Virtus Bologna si sfidano nella quattordicesima giornata di EuroLega. Grandi emozioni alla Fernando Buesa Arena dove i grandi ex Toko Shengelia e Achiele Polonara tornano tra gli applausi dei loro ex tifosi.

QUINTETTO BASKONIA: Miller-Mcintyre, Marinkovic, Diez, Moneke, Kotsar.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Cacok.

La partita scorre velocissima in questa prima di gara, con pochissimi fischi e interruzioni. É subito Marco Belinelli show, in un clinic offensivo meraviglioso in cui si esibisce nell’uscita dai blocchi, specialità della casa, e non solo. Il Baskonia difende in modo passivo e subisce il grande primo quarto di Marco Belinelli ma tutta l’efficacia dell’attacco Virtus Bologna. Dusko Ivanovic pesca dalla panchina per interrompere l’emorragia, sul -14, e ci riesce in parte con Markus Howard. L’ex Nuggets è praticamente l’unico a segnare per un Baskonia che termina a -9 il primo quarto.

Il Baskonia non si perde d’animo, continua a giocare la sua pallacanestro cercando di spingere sul pedale dell’acceleratore. L’attacco “sbloccato” da Markus Howard, inizia a segnare con più costanza e soprattutto a segnare dalla lunga distanza. Vanja Marinkovic prima e Chime Moneke poi sono i protagonisti del parzialone dei baschi. La Virtus Bologna soffre, accusa la rimonta dei padroni di casa, ma resta aggrappata al punteggio con il grande ex di giornata, Toko Shengelia. Inerzia completamente ribaltata in favore del Baskonia, ma partita equilibratissima alla Fernando Buesa Arena. +1 Baskonia all’intervallo.

A differenza del primo tempo, in questo terzo quarto tanto più equilibrio e battaglia su ogni pallone, per una partita diventata molto fisica e dura. Howard forza molto e non segna dopo un primo quarto ottimo, ma ci pensa un ottimo Miller-Mcintyre per Coach Ivanovic. La Virtus Bologna trova ottime soluzioni con Alessandro Pajola e Isaia Cordinier e con un Belinelli che si riaccende nel finale di quarto. +3 Virtus Bologna a 10 dal termine.

La Virtus Bologna parte bene nell’ultimo quarto con il solito Belinelli che riprende il suo lavoro offensivo. Il Baskonia alza il livello dell’intensità, difende duro e spinge in contropiede per il nuovo controsorpasso. Sorpasso? Questa Virtus Bologna non ne vuole sapere di mollare e come sempre ha tantissimi protagonisti, tutti importanti in questa squadra allenata con maestria da Luca Banchi. Questa volta è il turno di Abass, bravissimo a farsi trovare pronto e a segnare canestri importanti. +5 a 5 minuti dal termine. Canestri e giocate pesantissime di Daniel Hackett nel finale per la Virtus che prova l’allungo decisivo. Il Baskonia ci prova, più di cuore che di organizzazione con la Virtus che concede alcuni banali giochi da 3 punti, ma è Marco Belinelli con 2 triple a chiudere la partita. Altra meravigliosa prestazione per gli uomini di Coach Luca Banchi.

0 minuti anche oggi per Nico Mannion, sempre più lontano da Baskonia.

Decima vittoria in questa EuroLega per la Virtus Bologna che non smette di sognare.

BASKONIA – VIRTUS BOLOGNA 81-91 (15-24, 28-18, 17-21, 21-28)

MVP BasketInside: T.Shengelia

BASKONIA: Moneke 16, Kotsar 13, Howard 11, Rogavopoulos 11, Miller-McIntyre 10, Marinkovic 9, Sedekerskis 7, Diop 4, Chiozza, Raieste.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 27, Shengelia 16, Cordinier 12, Pajola 9, Abass 8, Dunston 6, Hackett 6, Cacok 4, Dobric 2, Lundberg 1, Polonara.