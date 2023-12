Eurolega 15ª giornata: Real Madrid ancora in scioltezza, colpaccio Alba Berlino contro il Barça. Vincono anche Maccabi e Partizan

Il double round di Natale dell’Eurolega si apre con le cinque gare del martedi. Oltre al match della Segafredo Arena si registrano le vittorie esterne della capolista Real Madrid e del Partizan. Vince in casa l’Alba Berlino e il Maccabi sul neutro di Belgrado.

CRVENA ZVEZDA – REAL MADRID 58-72 (20-20, 14-25, 11-16, 13-11)

Continua la sontuosa Eurolega del Real Madrid che passa anche alla Stark Arena di Belgrado centrando contro la Stella Rossa la sua 14a vittoria in 15 giornate della rassegna continentale. I belgradesi reggono un quarto (20-20 al 10′) e poi sono costretti a inseguire i blancos che all’intervallo comandano 34-45. Altro scossone dei campioni in carica nel terzo quarto e il -15 del 30′ (45-61) è come una sentenza anticipata. Nell’ultimo quarto la Stella Rossa prova a riemergere ma riesce soltanto a colmare una piccola parte del divario accumulato nei 30′ minuti precedenti. Finale 58-72 e vittoria in trasferta numero 7 del Real. La Stella Rossa perde la terza partita delle ultime 4 giocate, tre come sono anche le sconfitte interne complessive. Nel Real, 17 punti e 10 rimbalzi per Mario Hezonja, 14 di Poirier, in doppia cifra (10) anche Ndiaye. Tra i serbi, 14 punti per Teodosic e Mitrovic, 10 di Hanga.

CRVENA ZVEZDA: Mitrovic 14, Teodosic 14, Hanga 10, Lazic 5, Nedovic 4, Simonovic 4, Davidovac 3, Bolomboy 2, Tobey 2, Giedraitis, Lazarevic, Yago.

REAL MADRID: Hezonja 17, Poirier 14, Ndiaye 10, Tavares 8, Rodriguez 6, Abalde 5, Llull 5, Musa 4, Campazzo 3, Causeur, Gonzalez.

ALBA BERLINO – FC BARCELONA 74-70 (19-22, 19-19, 18-11, 18-18)

Il colpo gobbo di giornata lo fa l’Alba Berlino che infligge al Barcellona la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime 4 gare di Eurolega. I tedeschi vincono di prestigio la 3a partita stagionale, tutte ottenute alla Mercedes Benz Arena. Contro il Barca una partita risolta nel terzo quarto grazie a un parziale di 18-11 fatto di grande difesa. I catalani guidano al 10′ (19-22) e sono sempre sul + 3 all’intervallo (38-41). Le squadre si affacciano all’ultimo quarto con l’Alba avanti 56-50 e nei 10′ conclusivi riesce a gestire il vantaggio fino all’importante vittoria. Cinque uomini in doppia cifra per coach Israel Gonzalez che ha 13 punti da Thomas, 12 e 7 rimbalzi di Thiemann, 11 con 4/5 da due punti per Gabriele Procida, 10 a testa per Brown e Wetzell. Nel Barca solo Laprovittola è sopra i dieci punti realizzati (15).

ALBA BERLINO: Thomas 13, Thiemann 12, Procida 11, Brown 10, Wetzell 10, Delow 5, Schneider 5, Koumadje 4, Mattisseck 2, Spagnolo 2, Bean.

FC BARCELONA: Laprovittola 15, Kalinic 8, Vesely 8, Brizuela 7, Hernangomez 7, Parker 7, Da Silva 6, Satoransky 5, Parra 3, Jokubaitis 2, Pauli 2.

MACCABI TEL-AVIV – BASKONIA 89-81 (22-22, 25-27, 21-18, 21-14)

Seconda vittoria consecutiva per il Maccabi Tel Aviv, la 4a nelle 5 partite più recenti in Europa. A Belgrado è bella partita tra gli isrealiani in esilio e il Baskonia che cede soltanto nel finale cadendo per la 2a volta di fila. 17 punti e 11 rimbalzi per Josh Nebo, 17 con 6/11 dal campo per James Webb in un Maccabi che manda in doppia cifra anche Sorkin (14 e 7 rimbalzi) e Colson (12 e 5). In chiave statistica evidente la differenza dei rimbalzi con il 50-35 in favore del Maccabi. Per i baschi Marinkovic segna 16 punti, 15 e 11 rimbalzi per Sedekerskis.

MACCABI TEL-AVIV: Nebo 17, Webb III 17, Sorkin 14, Colson 12, Wade Baldwin 10, Blatt 8, Rivero 6, Cleveland 3, Brown 2, Cohen.

BASKONIA: Howard 19, Marinkovic 16, Sedekerskis 15 (11 rimbalzi), Miller-McIntyre 10, Moneke 8, Kotsar 6, Rogavopoulos 4, Diop 3, Chiozza, Diez.

Finish the sentence: @WassupWebb performance tonight was _______ pic.twitter.com/ZkWRldLBJb — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​🇮🇱​🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) December 19, 2023

VALENCIA BASKET – PARTIZAN BELGRADE 67-72 (14-19, 20-14, 10-20, 23-19)

Al Pabellon Fuente De San Luis di Valencia continua l’ottimo momento in Eurolega del Partizan Belgrado. Vittoria consecutiva numero 5 per la squadra di Obradovic che espugna il campo degli spagnoli che fermano la loro striscia positiva che durava da tre turni. La chiave della partita arriva nel terzo quarto quando i serbi allungano con un parziale di 10-20 che li mette in grado di poter poi gestire il vantaggio nell’ultimo periodo. Primo tempo in equilibrio con il 14-19 del 10′ e il 34-33 dell’intervallo in favore del Valencia. 14 punti di Jones e 12 di Robertson per i padroni di casa. Per il Partizan 14 punti a testa per Leday e Nunnaly nel 67-72 finale.

VALENCIA BASKET: Jones 14, Robertson 12, Puerto 9, Davies 8, Inglis 6, Pradilla 5, Toure 4, Claver 3, Jovic 3, Lopez-Arostegui 3, Hermannson, Reuvers.

PARTIZAN BELGRADE: LeDay 14, Nunnally 14, Punter 13, Dozier 9, Caboclo 7, Kaminsky 6, Ponitka 5, Smailagic 4, Andjusic, Jaramaz, Vukcevic.