EuroLega, 16ª giornata: Belinelli evergreen, Virtus Bologna magnifica! Fenerbahçe battuto alla Segafredo Arena

Virtus Bologna e Fenerbahçe Beko Istanbul si sfidano nella 16ª giornata di Regular Season di EuroLega, l’ultima di questo 2022. Assenze pesanti nelle fila dei padroni di casa, che dovranno fare a meno di Hackett, Ojeleye e Cordinier. Negli ospiti, pronto a fare il suo esordio dal primo minuto Kostas Antetokounmpo.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia, Jaiteh.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes, Antetokounmpo.

Inizio spumeggiante con le due squadre che trovano punti grazie al ritmo alto. Bene la Virtus sotto canestro col duo Shengelia – Jaiteh subito positivo. Nel Fenerbahçe, c’è l’esordio di Kostas Antetokounmpo. Il fratello di Giannis si fa trovare subito pronto e sotto canestro trasforma in due punti un cioccolatino di Nick Calathes. Entra Milos Teodosic e si vede subito per la Virtus. Il serbo, decisamente in forma, segna in un amen 9 punti e prova l’allungo per i padroni di casa ma il Fener c’è e non molla. Wilbekin riporta sotto i turchi e con i due liberi sulla sirena di Hayes-Davis segna il 23-25 in favore degli ospiti.

Partono meglio i padroni di casa, bravi a sfruttare gli errori difensivi di un Fenerbahçe a volte troppo superficiale. Si fa trovare pronto in attacco Marco Belinelli, grande specialità della casa e sempre bravissimo a trovare punti. Nessun padrone, tanto equilibrio con Virtus Bologna e Fenerbahçe Beko Istanbul che si sorpassano e controsorpassano. Grande quarto di Nico Mannion, bravo a trovare spazio e minuti importanti senza Daniel Hackett. L’italiano oltre la doppia cifra è un fattore per la Virtus, ma dall’altra parte c’è una furia di nome Johnathan Motley, all’intervallo già a quota 15 punti e 6 rimbalzi. Perfetta parità dopo 20 minuti di gioco sul 46-46.

SPETTACOLO ED EQUILIBRIO ALLA SEGAFREDO ARENA! 🏟@VirtusSegafredo e @FBBasketbol vanno all'intervallo lungo sul 46 pari dopo due periodi molto combattuti: per la squadra di Scariolo funziona come al solito la traccia che da Teodosic porta a Mam #Jaiteh.@EuroLeague pic.twitter.com/KgBNYN7oKz — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) December 30, 2022

Sempre equilibrio al rientro in campo delle due squadre, con la Virtus concentrata e autore di una gran partita sin qui. Il duo Shengelia – Jaiteh continua a far male nel pitturato, ma la vera differenza è fatta da un Nico Mannion carico e in grande forma. Ma il Fenerbahçe è una squadra costruita per arrivare in fondo a questa competizione e si vede, soprattutto con la tranquillità e la calma di gestire anche i momenti meno buoni. Nonostante Mannion e Weems bombardino dall’arco, i turchi rispondono e di grande orgoglio rimettono la freccia. Guduric e Calathes bene nel finale di quarto, oltre al super Motley.

Super partita in quel di Bologna, dove nessuna delle due squadre riesce a prevalere e ogni possesso diventa sempre più importante. Marco Belinelli si dimentica della carta d’identità (che recita 36 anni) e con un super inizio di quarto riporta avanti la Virtus nel delirio della Segafredo Arena. Grandi percentuali al tiro da 3 per la Virtus in questo ultimo quarto, precisissima dalla lunga distanza. Belinelli onfire, ma non solo per una Virtus strepitosa che prova l’allungo decisivo nel finale, con 6 punti di vantaggio e meno di 5 minuti da giocare. La Virtus, con un Marco Belinelli magnifico al tiro ma non solo, in una prestazione di squadra magnifica prova il colpo KO. Il Fenerbahçe ci prova, tornando anche a -2 nel finale, con la tripla di Booker a 33 secondi dal termine. Un brivido clamoroso per la Virtus è la palla persa, poi recuperata immediatamente che vede poi andare in lunetta Pajola che fa 2 su 2. Motley schiaccia e riporta la partita sul -2, ma la Virtus ha palla in mano, +2 e 10 secondi da giocare. Prestazione maiuscola della Virtus che segna ben 92 punti e gioca una pallacanestro solida e di gran qualità battendo il Fenerbahçe che è tra le favorite di questa EuroLega.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 92-88 (23-25, 23-21, 19-22, 27-20)

MVP BasketInside: Marco Belinelli

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 13, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 2, Jaiteh 14, Lundberg, Shengelia 11, Mickey 11, Camara, Weems 12, Teodosic 9.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Motley 26, Birsen, Wilbekin 12, Edwards, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 2, Biberovic, Pierre 7, Guduric 11, Booker 7, Calathes 12, Antetokounmpo 8.