EuroLega, 16ª giornata: il Barcellona gela il Pionir all’overtime. L’Alba Berlino torna alla vittoria

Il 2022 dell’EuroLega termina con le ultime quattro gare del venerdi. Oltre al derby greco dell’Oaka e alla gara interna della Virtus Segafredo Bologna contro il Fenerbahce si sono disputate altre due sfide che hanno visto primeggiare le squadre in trasferta. Il Barcellona acciuffa l’overtime a fil di sirena con una tripla di Mirotic e poi supera la Stella Rossa raggiungendo in testa alla classifica il Baskonia e il Monaco. Vittoria fuori casa anche per l’Alba Berlino che passa in casa dell’Asvel Villeurbanne e mette fine alla sua lunga serie negativa.

Crvena Zvezda-FC Barcelona 94-99 OT (17-28, 23-15, 25-14, 19-27, 10-15)

Prova di grande forza e carattere del Barcellona. Al Pionir i blaugrana di Jasikevicius partono bene e chiudono in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la Stella Rossa prende l’inerzia della partita in mano trascinata dall’impeto del suo pubblico. I serbi arrivano anche a +12 trascinata da Nedovic (24 punti e 7 assist) e Petrusev (24 punti e 9 rimbalzi) ma nell’ultimo periodo Sanli guida la rimonta spagnola concretizzata da una tripla di Mirotic sulla sirena del 40′ che accende l’overtime. Nel supplementare la tripla di Satoranski in apertura scava il solco che sarà poi decisivo. Nedovic e Markovic sbagliano i possessi decisivi e il Barca dalla lunetta con Vesely e Higgins riesce a portarsi a casa la vittoria che serve per rimanere in testa alla classifica. I catalani mettono così anche fine alla mini striscia negativa che durava da due partite vincendo la 3a partita delle ultime 4 giocate lontano da casa. Per gli ospiti vanno in doppia cifra 6 giocatori. Satoransky (19 punti e 10 assist) Higgins 15, Abrines 14, Mirotic 12 e 10 a testa per Sanli e Vesely. La Stella Rossa (senza Vildoza e in attesa di poter schierare anche in Europa Facundo Campazzo) è alla seconda sconfitta di fila in casa.

LDLC Asvel Villeurbanne-Alba Berlin 79-91 (27-15, 22-32, 16-26, 14-18)

L’Alba Berlino torna a vincere dopo ben 12 sconfitte consecutive. Quarta vittoria stagionale in EuroLega per i tedeschi che passano sul campo dell’Asvel Villeurbanne al suo 2° k.o. di fila. Il primo quarto è dei padroni di casa che conducono in doppia cifra al 10′. Ma dal secondo quarto in poi la partita prende la strada verso Berlino con l’Alba che si mette a condurre le operazioni con disinvoltura e sorprendente autorità. L’Alba conduce anche di 13 punti e gestisce fino alla fine. Per i tedeschi ci sono 21 punti di Jaleen Smith (4/8 da tre) nell’Asvel il migliore è Charles Kahudi (14).