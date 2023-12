EuroLega, 17ª giornata: Barcelona, è sempre più crisi! Il Monaco dilaga, dominando dal primo minuto di gioco

AS Monaco e FC Barcelona si sfidano nell’ultimo big match di giornata in EuroLega. I monegaschi cercano una vittoria per raggiungere le parti alte della classifica mentre il Barça è chiamato a riscattarsi in un momento nerissimo tra ACB ed EuroLeague.

QUINTETTO AS MONACO: James, Strazel, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO FC BARCELONA: Laprovittola, Satoransky, Kalinic, Da Silva, Vesely.

Parte fortissimo il Monaco che trova tante soluzioni in attacco, con numerosi protagonisti. Il Barça fatica a trovare punti e in difesa concede tantissimo ad una squadra che ha tanto talento. Il punteggio recita già una doppia cifra di vantaggio dopo 10 minuti per i padroni di casa con ben 27 punti segnati. Non cambia il film della partita nel secondo quarto con Mike James che litiga con il canestro dalla lunga distanza ma lo stesso top scorer con 9 punti. Laprovittola prova ad avvicinare il Barça, con una sua tripla che vale il -11 a metà partita.

Nel terzo quarto il Barça ci prova, ma il Monaco alza il tono della difesa e concede pochissimo. Alpha Diallo è importante sugli scarichi con ottimi tiri da 3, presi con convinzione. Si iscrive alla partita anche Kemba Walker, con il tiro della lunga da distanza, marchio di fabbrica. Il Barça soffre tantissimo, una squadra in estrema difficoltà e con poca convinzione. Kalinic e Parker ci provano, ma il Monaco è una macchina che gira ad altissimi giri. Il Monaco allunga e il Barça nulla può. Netta vittoria per il Monaco mentre è sempre più crisi per il Barcelona di Grimau, sempre più a rischio.

AS MONACO – FC BARCELONA 91-71 (27-15, 20-21, 20-16, 24-19)

MVP BasketInside: A.Diallo

AS MONACO: James 20, Diallo 19, Blossomgame 11, Okobo 9, Motiejunas 7, Hall 6, Walker 6, Cornelie 5, Brown 4, Strazel 3.

FC BARCELONA: Parker 15, Kalinic 10, Parra 10, Laprovittola 9, Jokubaitis 7, Vesely 6, Hernangomez 4, Nnaji 4, Brizuela 2, Pauli 2, Satoransky 2, Da Silva.