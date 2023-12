Eurolega 17a giornata. L’Olympiacos vince senza troppi problemi a Berlino

L’Olympiacos strizza l’occhio alla Mercedes Benz Arena di Berlino teatro delle prossime Final Four di Eurolega dove i greci sperano di tornare. Vittoria di prepotenza degli ateniesi contro l’Alba la cui resistenza dura soltanto un tempo. Dopo aver condotto nei primi 10′ (25-19) i padroni di casa reggono l’impatto degli ospiti e sono avanti 43-40 all’intervallo. Nel terzo quarto la partita cambia. L’Olympiacos mette a segno un parziale di 27-8 che toglie il fiato alla squadra di Gonzalez. Il 51-67 del 30′ è già una sentenza con gli uomini di Bartzokas che gestiscono il vantaggio negli ultimi 10′ senza grandi patemi d’animo allungando anzi nel finale confezionando un eloquente 24-54 all’interno del secondo tempo. Per i greci, al loro 2°successo esterno consecutivo, 23 punti (7/7 da due) e 7 rimbalzi per Peters, 13 di Williams-Goss, 12 di Fall, 10 per Larentzakis. Per l’Alba, orfana di Procida e giunta alla 6a sconfitta casalinga, 15 punti di Thomas, 11 di Matteo Spagnolo, 10 per Sterling Brown.