EuroLega, 18ª giornata – Barca in testa. Colpo del Valencia, riscatto del Maccabi

La seconda serata del DAY 18 di EuroLega riserva in calendario tre partite tutte equilibrate nel pieno rispetto del grande livellamento che regna nella competizione in questa stagione. Il Barcellona vince a Villeurbanne trovando lo scatto decisivo nei minuti finali. I blaugrana raggiungono così il Real e il Monaco in testa alla classifica prima del big game di venerdi contro l’Efes. Dopo la scoppola di Madrid si riscatta il Maccabi che supera il Partizan mettendo così fine al ciclo vincente dei serbi di Obradovic che durava da quattro turni. Il colpo della serata è però del Valencia che torna a vincere in casa superando l’Efes che non riesce a trovare ancora la continuità.

LDLC ASVEL Villeurbanne-FC Barcelona 75-82 (15-11, 18-31, 27-21, 15-19)

Il Barcellona fatica più del previsto contro l’Asvel che si presenta al match senza De Colo e Lighty. I catalani (privi di Kalinic) soffrono in avvio i locali e riescono a reagire nel secondo quarto portandosi avanti 33-42 all’intervallo. Nella ripresa i francesi non mollano e trascinati sotto canestro da Fall (23 punti con 9/12 dal campo) riescono a tornare in partita fino a comandare le operazioni contro un Barcellona quasi sorpreso. Si arriva nel finale a contatto con l’Asvel avanti 73-69 a 4′ dalla fine. Il Barca capisce il pericolo e bada al sodo. Abrines (in serata di grazia nel tiro da tre punti con il suo 4/6) segna la tripla del -1. Poi in mezzo agli errori dei locali ci sono due viaggi in lunetta fruttiferi di Higgins e il canestro dello stesso ex Cska che porta il Barca sul +5 a -1’21”. L’unico canestro dell’Asvel nel finale è quello di Fall per il 75-78 a -1’03”. Higgins (16 punti) segna ancora e il punto esclamativo lo mette Mirotic (19 punti) dalla lunetta per il definitivo 75-82. Per l’Asvel c’è anche un buon Mathews con 17 punti.

Maccabi Tel Aviv-Partizan Belgrade 90-81 (24-13, 22-26, 18-14, 26-28)

Il Maccabi cancella il -33 di Madrid con una prova lucida e di carattere che permette di bloccare il buon momento del Partizan. Israeliani con 21 punti di Lorenzo Brown, 19 per Bonzie Colson contro i serbi ai quali non bastano i 22 di Punter. Maccabi bene nel primo quarto e poi bravo a resistere al buon secondo parziale degli avversari. All’intervallo locali sul 45-39 e in allungo al 30′. Nell’ultimo quarto il Partizan tenta il tutto per tutto ma non riesce a rimontare. Per il Maccabi terza vittoria nelle ultime 4 partite (5 nelle ultime 7).

Valencia Basket-Anadolu Efes Istanbul 81-71 (16-13, 15-17, 21-26, 29-15)

Con un grande ultimo quarto il Valencia firma il grande colpo fermando l’Efes. Negli ultimi 10′ i Taronja si mangiano i campioni in carica grazie alle triple di Prepelic e Webb che mandano al tappeto i turchi arrugginiti. La partita ha visto i spagnoli comandare nel primo quarto e l’Efes rinvenire nel secondo con una buona difesa. All’intervallo il Valencia conduceva 31-30 e riusciva a resistere al tentativo di fuga dell’Efes nel terzo quarto. Si arrivava dunque all’ultima pausa con le due squadre a contatto (52-56) prima della spallata della squadra di Mumbru nell’ultimo segmento di gara. Per il Valencia ben sei uomini in doppia cifra (il migliore Josep Puerto con 15 punti e 7 rimbalzi). Nell’Efes 15 di Clyburn, 14 del rientrante Larikin e Pleiss.