EuroLega, 18ª giornata: Olimpia Milano, l’orgoglio di Flaccadori, Tonut e Bortolani non basta. L’Olympiacos contiene la rimonta e vince al Pireo

Olympiacos Pireo e Olimpia Milano si affrontano nella prima giornata di ritorno della Regular Season di EuroLega al Pireo. L’Olimpia cerca l’impresa, con la volontà di confermare quanto di buono visto la settimana scorsa contro il Baskonia.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Hall, Melli, Voigtmann, Kamagate.

Qualche palle persa di troppo per l’Olimpia Milano in questo inizio, mentre l’Olympiacos parte forte e con il duo Walkup-Fall prova il primo strappo. Nonostante le condizioni non ottimali del playmaker, in dubbio sino poco prima del match, è subito +8 Olympiacos. L’Olimpia Milano però non ci sta, difende duro e rientra in partita azione dopo azione con calma. Il finale di quarto è targato Stefano Tonut. Le due triple dell’ex Venezia valgono il sorpasso Milano.

Tanta difesa, contatti duri e qualche errore di troppo da entrambe le parti in questo inizio di secondo quarto. Shabazz Napier si mette subito al lavoro, bravo a trovare punti dalla lunga distanza, specialità della casa. L’Olimpia sembra averne di più, ma la scossa per i padroni di casa arriva da Larentzakis. Il greco segna da 9 metri, carica l’ambiente e continua a trovare il canestro. Non solo Larentzakis, ma anche Nikola Milutinov. Il serbo fa la differenza nel pitturato. L’Olimpia Milano trova più difficoltà nel finale di secondo quarto, dove serve un super Flaccadori per limitare i danni. +5 Olympiacos alla pausa lunga.

Inizio difficile per l’Olimpia Milano che ha difficoltà nel trovare il canestro, arrivando spesso al limite dei 24 secondi con tiri in emergenza. L’Olympiacos oltrepassa la doppia cifra di vantaggio con Canaan che prova ad entrare in partita attaccando il ferro con prepotenza. Ci prova il solito Flaccadori ma l’Olympiacos è in fiducia, domina nel pitturato con il duo Fall-Milutinov che fa quello che vuole. Differenza a rimbalzo grandissima tra le due squadre, con i greci che sono in vantaggio oltre il doppio rispetto all’Olimpia Milano. +13 Olympiacos a 10 minuti dal termine.

L’Olimpia ci prova, anche se dura. L’Olympiacos però non molla e con un Peters chirurgico dalla lunga distanza (4 su 4) oltrepassa nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Risorse azzurre dalla panchina per l’Olimpia Milano. Nel momento di massima difficoltà, Giordano Bortolani segna con personalità (a quota 8) insieme al duo Tonut – Flaccadori. Gli azzurri tengono in piedi l’Olimpia Milano. Non solo, parziale impressionante dell’Olimpia che a 3 minuti dal termine, impatta il punteggio in perfetta parità. Nel momento di massima difficoltà, prodezza di Williams-Goss che segna una super tripla per l’Olympiacos che torna a segnare e soprattuto va sul +3 nuovamente. Di grande esperienza, i greci si affidano ai veterani. Fall fa la voce grossa sotto canestro, Peters riporta a due possessi il vantaggio dei greci. Nei minuti finali, nessun miracolo. L’Olympiacos gestisce il vantaggio mentre non riesce la clamorosa rimonta per l’Olimpia Milano autore di una grande prova con gli italiani Bortolani, Tonut e Flaccadori su tutti. Notevole anche l’impatto di Napier, già nuovamente leader di questa squadra.

OLYMPIACOS PIRAEUS – OLIMPIA MILANO 79-74 (18-19, 22-16, 23-15, 16-24)

MVP BasketInside: M.Fall

OLYMPIACOS PIRAEUS: Peters 16, Milutinov 13, Fall 12, Williams-Goss 10, Larentzakis, Walkup 8, Canaan 6, McKissic 2, Papanikolaou 2, Petrusev 2.

OLIMPIA MILANO: Flaccadori 14, Napier 14, Tonut 13, Bortolani 11, Hines 8, Melli 4, Poythress 4, Voigtmann 4, Hall 2, Kamagate.