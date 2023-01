EuroLega, 18ª giornata: spettacolo tra AS Monaco e Olympiacos! Mike James e Alpha Diallo trascinano i monegaschi al fotofinish

Big match di giornata in EuroLega è quello tra AS Monaco e Olympiacos Piraeus, due squadre che hanno regalato spettacolo nella serie Playoffs la scorsa stagione e che si candidano ad arrivare in fondo anche quest’anno, dopo una prima parte di stagione molto solida.

QUINTETTO AS MONACO: James, Okobo, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

Primo quarto marcato Olympiacos. I greci iniziano molto bene, in particolare in difesa dove concedono pochissimo ai padroni di casa. Bene Papanikolaou, veterano di questa squadra e competizione, sempre utilissimo nei due lati del campo. Bene Vezenkov a rimbalzo anche se poco cercato in fase offensiva per un Olympiacos che concede solamente 8 punti e vola oltre la doppia cifra di vantaggio. Nel secondo quarto si accende il Mike James show. Dopo un primo quarto da 0 punti, l’americano si scatena e ne segna 14, trascinando quasi da solo i monegaschi al rientro nel punteggio. L’Olympiacos soffre il James show ma chiude avanti di 4 punti all’intervallo lungo.

THE FAN REACTIONS SAY IT ALL 🙆‍♂️🔥 #EuroLeague pic.twitter.com/S9VKwAmDPb — AS Monaco Basket EN 🏀 (@ASMBasket_EN) January 10, 2023

Nel rientro in campo all’intervallo, è battaglia pura con il Monaco che sfrutta l’ondata del quarto precedente e continua a premere sul pedale dell’acceleratore. Benissimo Makoundou, una vera forza della natura sotto canestro, Gli uomini di Obradovic difendono fortissimo, hanno in Alpha Diallo un uomo fondamentale per gli equilibri e non solo, dato che tocca la doppia cifra a livello realizzativo. Mike James forza, anche troppo, con un Olympiacos che non muore, sfrutta un Peters ancora ispirato dopo l’Olimpia e rimane aggrappato alla partita. L’ultimo quarto è ancora più combattuto, regalando spettacolo come già dimostrato ogni volta che queste due squadre si affrontano. Male, forse per la prima volta in stagione, Vezenkov che segna solo 4 punti. Il finale è da cardiopalma, ma a prevalere è il Monaco, preciso dalla lunetta e “tosto” in difesa. Che spettacolo tra AS Monaco e Olympiacos Pireo.

AS MONACO – OLYMPIACOS PIRAEUS 64-60 (8-20, 23-14, 15-8, 18-18)

MVP BasketInside: Alpha Diallo

AS MONACO: James 19, Diallo 16, Makoundou 9, Motiejunas 6, Okobo 6, Ouattara 3, Brown 2, Hall 2, Blossomgame 1.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Peters 12, Sloukas 10, Fall 9, Black 7, Papanikolaou 7, McKissic 6, Vezenkov 4, Canaan 3, Larentzakis 2, Walkup.