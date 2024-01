EuroLega, 19ª giornata: Cuore Olympiacos! Il Monaco comanda per quasi l’intera partita ma McKissic è decisivo nel finale

Olympiacos e Monaco si affrontano in una battaglia che negli ultimi anni ha regalato spettacolo in EuroLega.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall.

QUINTETTO AS MONACO: James, Ouattara, Diallo, Brown, Jaiteh.

Equilibrio tra Olympiacos Pireo e AS Monaco, come gli ultimi anni ci hanno insegnato a vedere. Mike James non segna, ma fa segnare i suoi compagni con Brown e Jaiteh che ne approfittano e trovano la via del canestro con costanza in questo primo quarto. Soffre l’Olympiacos ma resta aggrappata alla partita con il solito Peters, MVP di inizio di stagione per i greci, e Fall. Dopo 10 minuti di gioco comandano i monegaschi con 4 lunghezze di vantaggio.

Mike James continua a litigare con il ferro mentre per l’Olympiacos entra in scena McKissic. L’americano attacca forte il ferro, trova anche 3 punti dalla lunga distanza e soprattutto riporta vicinissimo nel punteggio l’Oly. Kemba Walker non ci sta e anche lui entra in scena con la specialità della casa, il tiro da 3. Due triple per l’ex stella NBA e anche applicazione difensiva, apprezzata da Coach Obradovic. Si lotta su ogni palla, tanto equilibrio che rispecchia anche nel punteggio. +2 Monaco all’intervallo lungo.

Continua la battaglia alla Peace and Friendship Arena del Pireo, in una partita che sembra un antipasto dei Playoffs. Il Monaco, nonostante si sia fatto raggiungere dai padroni di casa, continua a comandare. Motiejunas, Brown e Diallo sono gli uomini in più per gli ospiti, alle prese con la serata negativa al tiro per un Mike James che è ancora al di sotto della doppia cifra personale. Thomas Walkup lotta come un leone, come sempre non solo bravo a segnare ma a rimbalzo e in versione assistman. +2 Monaco a 10 minuti dal termine.

Il Monaco prova nuovamente a fuggire ma di fronte c’è un Alec Peters infallibile al tiro. La sua terza tripla, su tre tentativi, vale il pareggio Olympiacos con ancora 7 minuti da giocare. Intensità altissima, battaglia su ogni azione in un ultimo quarto che vede sorpasso su sorpasso. L’ex Virtus Jaiteh gioca la sua miglior partita stagionale, importantissimo nel pitturato e già al season-high. L’Olympiacos ha un grande cuore non molla mai e si carica con le triple di Canaan – Peters. Parità perfetta a meno di due minuti dal termine. Il momento decisivo arriva a 22 secondi dal finale. Shaquille McKissic segna una tripla, forzata, che vale il +3 Olympiacos per il delirio del pubblico greco. Il Monaco ha l’ultima chance, dopo la girandola di liberi, con la preghiera da oltre metà campo di Mike James che però non arriva al ferro.

Trionfa l’Olympiacos in una battaglia contro un Monaco che comanda per quasi l’intera partita, ma cede nel momento decisivo della partita.

OLYMPIACOS PIRAEUS – AS MONACO 75-73 (17-21, 17-15, 22-22, 19-15)

MVP BasketInside: S.McKissic

OLYMPIACOS PIRAEUS: Canaan 16, Peters 14, McKissic 13, Fall 9, Walkup 9, Papanikolaou 8, Larentzakis 2, Milutinov 2, Petrusev 2, Brazdeikis, Williams-Goss.

AS MONACO: Jaiteh 14, James 10, Brown 9, Diallo 9, Motiejunas 9, Okobo 8, Walker 6, Ouattara 4, Blossomgame 2, Hall 2, Cornelie.