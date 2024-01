Eurolega 19ª giornata: La Stella Rossa domina il derby di Belgrado. Il Partizan cade alla Stark Arena

Tempo di derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan, una partita che regala sempre emozioni speciali con una cornice di pubblico meravigliosa.

QUINTETTO STELLA ROSSA: Topic, Nedovic, Lazic, Davidovac, Bolomboy.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Dozier, Punter, Ponitka, Vukcevic, Caboclo.

Il Derby di Belgrado è della Stella Rossa. Alla Stark Arena la squadra di Sfairopoulos mette alle corde il Partizan chiudendo sostanzialmente i conti nel primo tempo segnando 50 punti e dimostrandosi superiore mentalmente agli uomini di Obradovic sciuponi e apparsi deconcentrati. Dal -21 del primo tempo il Partizan non riesce a rimontare in una ripresa dove i padroni di casa si mantengono lucidi al comando.

La Stella Rossa mette subito le cose in chiaro e nella seconda metà del primo quarto produce il primo allungo. Gillespie esce dalla panchina e segna 8 punti con 4/4 dal campo innescato a turno da Hanga, Teodosic e Dos Santos. Il Partizan è frastornato e le sue 6 palle perse nei primi 10’ trovano ampia dimostranza anche nei numeri. Al 10’ i biancorossi conducono 24-13 e si apprestano a decollare nel secondo periodo. La tripla di Teodosic apre i fuochi con la Stella Rossa che beneficia di 7 punti di Giedraitis per il 38-19 con il Partizan che trova solo un paio di conclusioni individuali di Punter. A -3’ dall’intervallo è Dos Santos a scrivere il 44-23, poi il Partizan ha un fremito e con Punter e Nunnally arriva al -13 (44-29) a -1’02”. Si riparte dopo il time out e la Stella Rossa lo fa come meglio non avrebbe potuto segnando da tre punti prima con Nedovic, lasciato libero dalla difesa avversaria, e poi con Teodosic sulla sirena del 20’ che manda in estasi il pubblico della Stark Arena per il 50-29 del 20′.

Nella ripresa il Partizan cerca di entrare in un derby finora totalmente del nemico pubblico numero 1. Migliorano le cose in difesa, in attacco Nunnally è più produttivo ma il divario non subisce sostanziali modifiche con il 58-42 a -3’16” dall’ultima pausa. Gillespie torna a troneggiare in area e Teodosic distribuisce il suo 7°assist della serata per il 65-48 del 30’.

Hanga a inizio di ultimo quarto riporta la Stella Rossa sul +20 e dopo 40” Obradovic chiama time out ma il derby sembra ormai nella mani della Crvena Zvezda che segna ancora da tre punti con Nedovic e Dos Santos e a -5’ dalla fine conduce 74-57. Il Partizan prova a mettere paura al popolo della Stark Arena che inizia a far festa. Un gioco da quattro punti di Punter, i liberi di Kaminsky e una tripla frontale dell’ex Houston Rockets portano i bianconeri sul -9 (77-69). Il time out di Sfairopoulos consegna calma e nuovo slancio alla Stella Rossa che riparte con la tripla di Giedraitis le zingarate di Teodosic che rimettono le cose subito a posto lanciando per davvero la festa dei tifosi biancorossi. Finale 88-72 per la Stella Rossa che ottiene il massimo dal primo double round del 2024 con la quarta vittoria nelle ultime sei partite giocate. I biancorossi chiudono con 6 uomini in doppia cifra con Milos Teodosic a 13 punti e 7 assist e Rokas Giedratis a quota 14 punti e 7 rimbalzi. Grande merito dello slancio iniziale va a Freddie Gillespie (14 punti). Nedovic è il miglior realizzatore (16), bene anche Hanga (11). Il Partizan perde dopo 4 vittorie di fila nonostante i 17 di Punter e Dozier.

Stella Rossa Belgrado-Partizan Belgrado (24-13, 26-16, 15-19, 23-24)

Stella Rossa: Teodosic 11, Hanga 11, Davidovac 3, Lazic, Tobey n.e., Bolomboy 4, Ilic n.e., Nedovic 16, Giedraitis 14, Gillespie 14, Topic 3, Dos Santos 10. Coach: Sfairopoulos

Partizan Belgrado: Smith 5, Vukcevic 2, Koprivica n.e., Punter, 17 Smailagic, Jaramaz, Nunnally 9, Andjusic 2, Dozier 17, Ponitka 2, Kaminski 11, Caboclo 10. Coach: Obradovic