EuroLega, 19ª giornata: Motley versione Shaq per il Fenerbahçe. Crolla Monaco contro la Stella Rossa, ok Real Madrid a Berlino

EuroLega che regala spettacolo in questo giovedì che apre la seconda partita della settimana del doppio turno.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – FC BAYERN MONACO 79-71

Mostruosa prestazione di Johnathan Motley, rookie di questa EuroLega ma già super protagonista. L’americano segna 22 punti con 17 rimbalzi in un vero e proprio dominio nel pitturato. Trova continuità la squadra turca, che vince per la seconda volta in settimana dopo aver espugnato OAKA e ritrovando ossigeno dopo un periodo molto complicato. Non basta al Bayern un ottimo Rubit da 21 punti con Winston e Walden bravi con gli assist ma meno precisi al tiro.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Motley 22 (17 rimbalzi), Wilbekin 11, Calathes 9, Edwards 9, Guduric 8, Birsen 6, Antetokounmpo 5, Booker 5, Hayes 4, Pierre.

FC BAYERN MONACO: Rubit 21, Winston 12, Weiler-Babb 9, Walden 7, Gillespie 6, Harris 6, Jaramaz 4, Bonga 2, Giffey 2, Hunter 2.

CRVENA ZVEZDA – AS MONACO 92-68

Risultato inaspettato a Belgrado, ma netto dove la Stella Rossa domina il Monaco e si porta a casa due punti importantissimi nella lotta Playoffs. Sempre in vantaggio, gli uomini di Ivanovic dominano un Monaco scarico dopo la grande prestazione contro l’Olympiacos di 48h fa. Non bastano i 26 punti di un Mike James che prova a vincerla da sola, in una serata molto complicata per gli ospiti. Continua il suo super periodo Petrusev sotto canestro, nuovamente MVP di giornata in un periodo di forma strepitoso. Ottimo anche Mitrovic, in una super vittoria per i biancorossi di Belgrado.

CRVENA ZVEZDA: Petrusev 21, Mitrovic 15, Nedovic 11, Dobric 10, Lazic 9, Markovic 9, Vildoza 9, Kuzmic 4, Lazarevic 4, Holland, Ilic.

AS MONACO: James 26, Brown 7, Blossomgame 6, Diallo 6, Okobo 6, Hall 5, Makoundou 4, Motiejunas 4, Ouattara 3, Strazel.

ALBA BERLINO – REAL MADRID 77-84

Il Real Madrid chiude una settimana perfetta, dopo il +20 di Belgrado contro la Stella Rossa, vincendo alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. I madrileni vincono contenendo la rimonta dei padroni di casa, sempre sotto ma mai definitivamente KO. Serve una prestazione da Real Madrid anche nel finale, dove è deciso l’apporto di Sergio Llull autore di canestri importantissimi. Cade l’Alba dopo la vittoria contro l’Olimpia Milano di 48h fa.

ALBA BERLINO: Smith 22, Blatt 12, Lo 10, Koumadje 9, Sikma 7, Zoosman 7, Delow 5, Mattisseck 3, Thiemann 2, Lammers, Schneider, Wetzell.

REAL MADRID: Musa 15, Causeur 11, Hezonja 11, Cornelie 8, Williams-Goss 7, Yabusele 7, Hanga 6, Rodriguez 6, Tavares 6 (11 rimbalzi), Llull 5, Abalde 2, Poirier.