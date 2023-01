EuroLega, 19ª giornata: Partizan Belgrado a valanga sul Baskonia, Panathinaikos vincente sul Maccabi, Valencia stoico sull’Asvel

EuroLega che chiude la settimana del doppio turno con alcune partite molto belle e combattute. In campo Panathinaikos contro Maccabi ad OAKA, il Valencia fa visita all’ASVEL mentre i serbi del Partizan Belgrado si sfidano in una partita molto interessante contro il Baskonia.

PANATHINAIKOS ATHENS – MACCABI TEL AVIV 88-86

Grande equilibrio e partita molto bella ad OAKA dove a deciderla è un grande ex della partita, Derrick Williams. L’americano autore di una buonissima partita da 17 punti e 5 rimbalzi, è decisivo con una tripla a 5 secondi dal termine che consegna la vittoria ai greci. Non basta un eroico Bonzie Colson, onfire con 29 punti e un irreale 12 su 13 dal campo per un Maccabi Tel Aviv che cede solamente nel finale. Non nella sua miglior serata Lorenzo Brown, molto impreciso al tiro e limitato dalla difesa del PAO.

PANATHINAIKOS: P.Kalaitzakis, Wolters 9, Lee 21, Papagiannis 16, Williams 17, G.Kalaitzakis 2, Bacon 19, Chougkaz, Ponitka, Grigonis, Mantzoukas, Gudaitis 4.

MACCABI TEL AVIV: Adams, Brown 11, Wade Baldwin 21, Martin 8, Sorkin 6, Menco, Dibartolomeo, Hilliard, Cohen 3, Nebo 8, Hollins, Colson 29.

ASVEL VILLEURBANNE – VALENCIA BASKET 79-83

Non finisce di stupire il Valencia, che nonostante i numerosissimi infortuni, si aggiudica la seconda partita settimanale in EuroLega battendo l’Asvel dopo aver messo KO anche i campioni d’Europa in carica dell’Anadolu Efes Istanbul. Ottima prestazione di squadra per gli spagnoli, ma decisivo è l’apporto del duo Prepelic – López Arostegui. Valencia usa l’intero roster a disposizione, compreso i giovanissimi (super prestazione di Ferrando, classe 2002) e conduce sempre l’incontro, contenendo la furiosa rimonta dei francesi nel terzo quarto. Non bastano i 14 del grande ex Nando De Colo.

ASVEL VILLEURBANNE: Mathews 10, Polite, Noua 2, Kahudi 13, Diot 10, Risacher 2, De Colo 14, Fall 12, Lighty 3, Obasohan 7, Jackson-Cartwright, Pons 6.

VALENCIA BASKET: Puerto 9, Prepelic 11, Pradilla 2, Webb III 8, Lopez-Arostegui 13, Ferrando 11, Radebaugh 13, Dubljevic 7, Alexander 9, De Larrea, Marí.

PARTIZAN BELGRADE – BASKONIA 83-65

Dominio totale del Partizan Belgrado che vince e ribalta anche la differenza canestri contro Baskonia. I baschi, penalizzati dall’assenza delle due loro stelle Pierria Henry e Markus Howard, cedono sotto i colpi degli uomini di Obradovic scesi in campo con grandissima intensità e sospinti sempre dalla bolgia della Stark Arena. Primo tempo super di Papapetrou che finalmente mostra segnali del giocatore visto al Panathinaikos. MVP della serata Trifunovic, autore di 15 punti e di tante buone giocate decisive per la vittoria dei bianconeri di Belgrado.

PARTIZAN BELGRADE: Vukcevic, Leday 2, Avramovic 7, Punter 12, Smailagic, Papapetrou 13, Exum 10, Nunnally, Lessort 11, Trifunovic 15, Andjusic 3, Madar 10.

BASKONIA: Raieste 2, Sedekerskis 7, Marinkovic 16, Diez 6, Thompson 8, Katsar 9, Enoch 9, Costello, Giedraitis 4, Hommes, Kurucs 4.

Credits Photo: Depositphotos