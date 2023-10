EuroLega, 1ª giornata: Harakiri Virtus! Lo Zalgiris Kaunas rimonta nel finale con un super Keenan Evans e espugna Bologna

Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas inaugurano la stagione europea in EuroLega delle italiane con le V Nere subito chiamate a dare un segnale di fronte al caldo pubblico del PalaDozza.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

QUINTETTO ZALGIRIS KAUNAS: Evans, Dimsa, Ulanovas, Smits, Hayes.

L’inizio è targato Zalgiris Kaunas. I lituani approcciano meglio la partita e con un Keenan Evans già in ottima forma, dopo il bruttissimo infortunio della scorsa stagione, è subito parziale per gli ospiti. Mani freddissime per le V Nere in questo inizio di gara con Hackett e Belinelli che non riescono a sbloccarsi in questo inizio. Coach Banchi ferma il gioco sul 2-10 in favore dello Zalgiris Kaunas. Al rientro in campo cambia la musica soprattutto in difesa ma anche in attacco. Grande pressione sui portatori di palla lituani e in attacco ci pensano Cordinier e Dobric a dare la scossa. Il serbo tocca due palloni e segna due triple alzando decisamente la temperatura del PalaDozza. Dopo il pessimo inizio, è una Virtus completamente diversa quella della seconda parte di quarto. +8 Virtus.

Lo Zalgiris fatica molto senza Evans. Quando il playmaker è in panchina per riposare, lo Zalgiris si blocca in attacco e permette alla Virtus di gestire bene il vantaggio. Ancora importantissimo il lavoro in difesa e a rimbalzo della Virtus che ha decisamente alzato il livello e messo in difficoltà gli ospiti. Molto bene l’intensità e la circolazione di palla della Virtus Segafredo Bologna che ha tanto da Cordinier e Shengelia ma tanto anche dalla panchina con Dobric e Mickey ad esempio, molto positivi in questo primo tempo. Il finale di quarto però è targato Zalgiris Kaunas. Un calo d’intensità nei minuti finali, complice anche 3 triple consecutive dello Zalgiris, vale solo il +5 all’intervallo, molto risicato per quanto mostrato sin qui.

Parziali e controparziali in questo secondo tempo. Sulla scia dell’ottimo finale di quarto precedente, lo Zalgiris Kaunas prova a rientrare e si avvicina tantissimo nel punteggio. La Virtus Bologna però reagisce e spinge di nuovo sul pedale dell’acceleratore con un Jordan Mickey molto ispirato in questa serata. Keenan Evans non ne vuole sapere di mollare, tornato in grandissima forma per la gioia dello Zalgiris Kaunas. La Virtus è brava a respingere i continui attacchi dello Zalgiris che non molla e resta aggrappata alla partita. +7 Virtus a 10 dal termine.

Come detto in precedenza, il film della partita è chiaro. La Virtus prova l’allungo ma la Zalgiris è una brutta bestia che non muore mai. Evans e Ulanovas cominciano a segnare, anche canestri difficilissimi e la Virtus va in crisi. Nervosismo con due fischi contro Mickey e Belinelli che se la prendono con gli arbitri per una Virtus Bologna che sta vedendo scappare clamorosamente la vittoria all’esordio in EuroLega dopo aver comandato per l’intera partita. Lo Zalgiris è avanti di 4 a 1.30 per una Bologna in grossa difficoltà nell’ultimo quarto. La Virtus Bologna si è spenta completamente mentre Keenan Evans è un uomo in missione. Il playmaker segna due triple pazzesche nel finale che sembrano indirizzare la partita verso i lituani. Gli ultimi secondi vedono il tentativo disperato della Virtus che chiede un antisportivo per un fallo dello Zalgiris a 13 secondi dal termine, commesso senza far partire il cronometro. Gli arbitri invece concedono un solo libero, segnato da Belinelli per il -3. Mickey segna su rimbalzo dopo l’errore di Belinelli per il -1 a 7 secondi dal termine. Evans dalla lunetta fa 1 su 2 e a meno di 4 secondi dal termine, la Virtus ha il tiro del possibile pareggio o vittoria. Cordinier però butta la rimessa, pestando la linea e consegnando così di fatto la vittoria allo Zalgiris Kaunas.

Primo doloroso KO per la Virtus Segafredo Bologna in EuroLega dopo aver comandato per quasi l’intera durata della partita.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ZALGIRIS KAUNAS 79-82 (23-15, 19-22, 23-21,

MVP BasketInside: K.Evans

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mickey 18, Shengelia 17, Cordinier 12, Dobric 12, Belinelli 7, Hackett 7, Smith 4, Cacok 2, Dunston, Pajola, Polonara.

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 25, Ulanovas 11, Smits 10, Dimsa 8, Manek 8, Butkevicius 6, Mitrou-Long 6, Birutis 4, Hayes 2, Lekavicius 2.