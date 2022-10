EuroLega, 1ª giornata: Mike James dà il benvenuto alla Virtus Bologna in EuroLeague! AS Monaco vince nettamente al PalaDozza

La Virtus Bologna torna in EuroLega dopo un’assenza di 15 anni e lo fa subito in una partita di cartello contro i monegaschi dell’AS Monaco, trascinati dall’ex Olimpia Mike James.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Ojeleye, Mickey, Jaiteh.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

Inizio che rispecchia le attese, con le due squadre che combattono su ogni pallone e si scambiano colpi a ripetizione. Sia Virtus Bologna che AS Monaco puntano molto sul post con Jaiteh e Motiejunas cercati ripetutamente. A metà primo quarto le due squadre sono in perfetto equilibrio, con le V nere avanti di una lunghezza, in una partita molto godibile. Sale in cattedra poi Mike James. L’ex Olimpia e CSKA segna, ma sopratutto distribuisce assist ai compagni. Altissima intensità, quasi che non sembra ottobre, per un primo quarto in perfetta parità sul 18-18.

Monaco prova a spingere sul pedale dell’acceleratore con Elie Okobo. La guardia francese, protagonista anche ad EuroBasket con la Francia, si accende e in un amen segna 8 punti per il primo tentativo di fuga degli ospiti. La Virtus litiga col canestro ma è pienamente in partita grazie ad una grande intensità e difesa. Molto bene per le V nere Jaiteh e Lundberg. Il danese torna ad essere protagonista in EuroLeague dopo l’esperienza col CSKA e l’avventura NBA ai Suns, dimostrando subito di sentirsi a suo agio. Meglio Monaco in questa fase di gioco, all’intervallo il punteggio recita +6 per gli ospiti.

Elie Okobo e Mike James ricominciano da dove avevano lasciato poco prima. La ripresa si apre sotto i colpi delle due guardie del Monaco, temibilissimi a dir poco. I due sono un punto di riferimento per gli ospiti e fanno male a ripetizione alla difesa della Virtus. Gli uomini di Scariolo accusano il colpo, continuano a tirare male dal campo forzando troppo mentre il Monaco prende il largo. Grande qualità per gli ospiti che si candidano ad essere una delle grandi sorprese dell’anno in EuroLeague. A fine terzo quarto è +18 Monaco.

La Virtus ci prova, ma lo scarto creato dal Monaco è importante ed è molto difficile recuperare quasi 20 punti di svantaggio contro una squadra così solida e talentuosa. Bene Bako sotto canestro, dove il lungo belga ha mostrato sprazzi di talento. Pajola è l’ultimo a mollare come sempre. La rubata dell’italiano riaccende le speranze per la Virtus che prova il tutto per tutto nel finale. Ma mike James ha deciso che questa sera è no contest. Prestazione mostruosa dell’americano che segna e fa segnare i suoi compagni, in particolare un Donta Hall sempre pronto nel pitturato. Il finale non riserva sorprese. AS Monaco espugna Bologna, giocando un magistrale secondo tempo e “accogliendo” la Virtus Bologna al ritorno in EuroLeague con una sconfitta.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – AS MONACO 66-83 (18-18, 16-22, 11-23, 21-20)

MVP BasketInside: Mike James

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 14, Jaiteh 9, Ojeleye 11, Bako 8, Hackett 7, Mickey 11, Belinelli 2, Pajola 2, Cordinier, Mannion, Weems 2.

AS MONACO: James 26, Motiejunas 8, Okobo 13, Diallo 15, Hall 8, Blossomgame 4, Brown 6, Loyd, Moerman 3.