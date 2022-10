EuroLega, 2ª giornata: Prima sinfonia Virtus, sconfitto il Bayern a Bologna

Il debutto casalingo per la Virtus Bologna in questa EuroLega è caldissimo, è il Bayern Monaco la squadra contro la quale le V nere tornano a calcare i palcoscenici della competizione regina del basket europeo. Primo confronto in EuroLega, inoltre, tra i due coach italiani, Sergio Scariolo e Andrea Trinchieri.

Quintetto Virtus: Lundberg, Hackett, Mickey, Ojeleye, Jaiteh

Quintetto Bayern: Weiler Back, Walden, Lucic, Rubit, Hunter

VIRTUS BOLOGNA 66 – 63 BAYERN MONACO (24-16; 34-32; 56-51)

Due canestri di Hackett e una stoppata di Jaiteh, ecco il biglietto da visita della Virtus. Il Bayern rimane sempre a contatto e trova il primo vantaggio al 4’ con Weiler-Babb che spara dall’arco. Ma si va dall’altra parte, Teodosic appena entrato segna la tripla del controsorpasso e fa esplodere il palazzetto, 10-7.. Il Bayern trova grandi difficoltà in fase offensiva ma Teodosic perde due palloni consecutive e non sfrutta gli errori al tiro dei tedeschi. Il match rimane a basso punteggio, 15-9 al minuto. Bologna trasforma una palla quasi persa in tre punti d’oro ma le palle perse cominciano a diventare un fattore e in transizione il Bayern torna sul -4. Nel finale Belinelli entra forte nel match con un canestro e un assist per il 24-16 dopo il quarto d’apertura.

Nel secondo periodo le squadre faticano in fase offensiva, la Virtus trova un solo canestro il oltre quattro minuti ma il Bayern non ne approfitta e al 14’ è ancora sotto di cinque, 27-22. Le triple spingono la squadra di Scariolo che continua a perdere palloni sanguinosi ma riesce a contenere gli avversari. L’attacco prova a sbloccarsi con il canestro di Lundberg, ma la partita non vive grandi momenti di spettacolo nel secondo periodo, dove dominano errori al tiro, palle perse e falli in attacco. E su un errore in fase di possesso di Hackett il Bayern trova la tripla del -2, 34-32, praticamente a tempo scaduto con le squadre che tornano negli spogliatoi per la pausa lunga.

Rientro in campo per le squadre con un Bayern rinvigorito e che dall’arco comincia a fare male alla Virtus. Tre triple consecutive, con Obst e Lucic sugli scudi, per il vantaggio ospite che preoccupa Scariolo. La reazione dei bolognesi passa da Lundberg che va sotto canestro, insacca il controsorpasso e si prende anche il fallo, infiammando il PalaDozza e portando i suoi sul 43-41 al 25’. Il danese si gasa e nel possesso successivo spara la tripla dall’arco che costringe Trinchieri al time-out. Il Bayern recupera le energie e trova il pareggio a quota 46. La gara si gioca punto a punto, ma nei secondi finali la Virtus sfrutta la schiacciata di Bako e l’appoggio di Mickey in contropiede per tornare sul +5, 56-51, e provare a mettere distanza in vista degli ultimi dieci minuti di gioco.

Credits: Virtus.it

Quarto periodo che si stappa subito con Teodosic prima e con un’altra schiacciata di Bako, Trinchieri chiama subito time-out e in poco meno di un minuto è già +9. Il dominio Virtus blocca il Bayern che non riesce più a segnare e continua a subire, prima con Pajola e poi ancora con Teodosic. In meno di quattro minuti i ragazzi di Scariolo hanno trovato un allungo che sembra decisivo, 64-51. I tedeschi provano a reagire, tornano sul -7 prima e poi risalgono sul -6 con il gioco da tre punti firmato Jaramaz, 66-60. La Virtus sembra avere paura di vincere, sbaglia tanto davanti e la tripla di Weiler-Babb regala un finale al cardiopalma. A trenta secondi dalla fine Bologna ha palla in mano e tre punti di vantaggio, Ojeleye sbaglia il tiro ma il Bayern non ne approfitta. E’ la prima vittoria della Virtus in EuroLega di questa stagione, ma è soprattutto il ritorno al successo nella massima competizione europea dopo quattordici anni di attesa.

Tabellino

Virtus: Lundberg 13, Teodosic 9, Weems 9, Hackett 8, Ojeleye 7, Mickey 6, Bako 6, Jaiteh 3, Pajola 2, Belinelli 2, Cordiner 1. Coach: S. Scariolo

Bayern: Weiler-Babb 16, Lucic 15, Jaramaz 7, Winston 6, Obst 6, Hunter 5, Walden 5, Gillespie 3. Coach: A. Trinchieri