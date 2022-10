EuroLega, 1ª giornata: Vezenkov è già super, l’Olympiacos fa il colpo a Barcellona

Prima (mezza) sorpresa di questa stagione di Eurolega con il fortino del Palau che cade sotto i colpi di un solido Olympiacos (70-80) in un match non bello ma che offre già degli spunti interessanti, su tutti quello che il Barça è un cantiere aperto (complice anche l’assenza di Mirotic) e che andrà rivalutato nelle settimane a venire. Subito Mvp Vezenkov (20 punti e 8 rimbalzi), mentre Larentzakis è stato decisivo con tutti i suoi 12 punti segnati nei 6 minuti finali. In un brutto Barça spiccano i 16 di Laprovittola.

QUINTETTO BARCELLONA: Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Sanli, Vesely

QUINTETTO OLYMPIACOS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall

Primo quarto in cui regnava l’equilibrio, con le squadre a metterci grande attenzione difensiva. L’Olympiacos apriva i giochi con le triple di Walkup e Vezenkov, mentre il Barça offensivamente andava a fiammate con i punti di Satoransky e Sanli toccando anche il +6 (16-10 al 7′). Bolomboy svegliava i greci che non concedevano negli ultimi due minuti e mezzo alcun punto ai blaugrana chiudendo la prima frazione a stretto contatto (16-13 al 10′).

L’Olympiacos continuava a rispondere colpo su colpo ad un Barça che non riusciva a trovare la giusta continuità offensiva complice anche la gran difesa dei ragazzi di Bartzokas che mettevano la testa avanti con una tripla di Peters (22-24 al 15′). Jasikevicius tornava a ricorrere all’assetto con doppio play con Laprovittola e Satoransky ed a beneficiarne era soprattutto Vesely, ma l’Olympiacos continuava a punire da oltre l’arco e le triple di Vezenkov prima e ancora di Peters poi costringevano l’allenatore lituano a fermare il match sul 25-30 al 17′. I catalani, in particolare con Satoransky, perdevano qualche pallone di troppo e così la musica non cambiava (28-34 all’intervallo).

Fonte: Twitter Barça Basket (@FCBbasket)

Nonostante i problemi di falli di Abrines e Laprovittola il Barça rientrava in campo con una faccia diversa: Jasi teneva in campo proprio i due sopracitati che confezionavano il break di 11-4 che valeva sorpasso e timeout di Bartzokas (39-38 al 24′). Canaan e uno scatenato Vezenkov riportavano avanti l’Olympiacos, solidissimo mentalmente a reagire al rientro dei padroni di casa, che avevano anche Satoransky gravato di 3 penalità. Il vantaggio ospite saliva addirittura in doppia cifra grazie ai frequenti viaggi in lunetta, con un parziale di 11-0 interrotto solo da un gran canestro di Higgins sulla sirena (49-57 al 30′).

Una magia di Abrines da quasi metà campo risvegliava il Barça dal torpore e apriva il break di 8-1 chiuso poi da Higgins che riapriva tutto completamente (57-60 al 34′). L’Olympiacos trovava, però, l’eroe che non ti aspetti: Giannoulis Larentzakis, con quattro canestri da oltre l’arco nel giro di poche azioni ricacciava indietro il Barcellona ed i suoi tentativi di rimonta regalando una partenza col botto alla banda Bartzokas.

FC BARCELONA – OLYMPIACOS PIRAEUS 70-80 (16-13; 28-34; 49-57; 70-80)

BARCELLONA: Da Silva, Paulì n.e., Sanli 9, Vesely 5, Kalinic 11, Satoransky 7, Laprovittola 16, Abrines 8, Tobey, Higgins 10, Jokubaitis 4, Nnaji n.e.. Coach: Jasikevicius

OLYMPIACOS: Walkup 5, Canaan 9, Lountzis n.e., Larentzakis 12, Fall, Sloukas 7, Vezenkov 20, Papanikolaou 2, Bolomboy 12, Peters 10, Black 3, McKissic. Coach: Bartzokas