EuroLega 2022/23: i possibili 10 giocatori sorpresa in Euroleague

Come ogni stagione di EuroLega, analizziamo alcuni giocatori che potrebbero fare la differenza e che sono meno sotto i riflettori. Presenti anche alcuni giocatori passati in Italia e presenti nella nostra LBA.

Ecco i 10 possibili giocatori sorpresa in questa imminente stagione di EuroLega:

Alba Berlin Twitter: Daniel Löb

Jaleen Smith – Alba Berlin

Smith deve prendersi in mano l’Alba Berlino e questa può essere la stagione della consacrazione. Il playmaker, naturalizzato croato e autore di un buonissimo EuroBasket, ha già mostrato ottimi segnali nella seconda parte della scorsa stagione dopo un impatto più difficile del dovuto. Il contesto, senza una grandissima pressione, può essere un fattore a favore del playmaker, possibile rivelazione.

Twitter: AS Monaco

Jaron Blossomgame – AS Monaco

Chiamato a sostituire un giocatore importante come Dwayne Bacon, ancora distante (per quanto?) dal giocare nuovamente in EuroLega, l’AS Monaco ha puntato su Jaron Blossomgame. L’ala è reduce da due super stagioni in Germania con il Ratiopharm Ulm, stagioni che hanno rilanciato la carriera di un giocatore che sembrava in declino dopo l’esperienza NBA. Classe 93, arriva in EuroLeague al momento giusto e sopratutto nel contesto giusto. Dominante in EuroCup, è ora di passare il complicato test EuroLeague, ma ci sono tutte le condizioni.

Darius Thompson – Baskonia

Darius Thompson è giocatore che noi italiani conosciamo benissimo, ma che ora finalmente si affaccia ai grandi palcoscenici. Anche lo scorso anno era stato vicino all’approdo in EuroLeague con il CSKA Mosca, ma l’arrivo è stato rimandato solo di pochi mesi. Come detto per Blossomgame, Baskonia è un ambiente ideale per un giocatore in procinto di esplodere. La terra basca è priva di distrazioni fuori dal campo e possiede strutture all’avanguardia che hanno già fatto sbocciare grandi giocatori. La carriera di Thompson è un continuo crescendo, non sarà facile ma ha tutto per confermarsi a questi livelli.

ABA League

Jaylen Adams – Stella Rossa

Tanta attesa per un altro possibile “crack” della competizione. Il playmaker arriva da una super stagione in Australia che gli è valso il premio di MVP con i Sidney Kings ad oltre 20 di media. Adams sa segnare e passare la palla, dovrà confrontarsi con un livello successivo e dovrà limitare le palle perse, suo limite mostrato. Il talento c’è, a volte non è sufficiente per sfondare in una competizione tosta come l’EuroLega, ma in quel di Belgrado c’è molta fiducia.

Joel Bolomboy – Olympiacos Piraeus

Passato un pò sottotraccia, l’acquisto di Joel Bolomboy è di fondamentale importanza per l’Olympiacos. La squadra del Pireo con l’ex CSKA ha maggiori opzioni, tanto atletismo e un giocatore capace di utilizzare il Pick and Roll e andare a rimbalzo con grande intensità. Bolomboy permetterà di avere più riposo a Fall e Vezenkov, con un Coach come Bartzokas bravissimo a gestire le rotazioni. Importante nel CSKA, può avere lo stesso ruolo all’Olympiacos.

Georgios Kalaitzakis – Panathinaikos Athens

Due gemelli, tanto talento ma ancora molto inespresso. Tra i due la scelta cade sull’ex OKC. L’esperienza NBA, anche se con pochissimi minuti a disposizione, può mostrare un giocatore maggiormente pronto a livello fisico e mentale a questi altissimi livelli. EuroLeague non è NBA e viceversa, ma forse il fratello può pagare lo scotto di passare dal Lietkabelis al Panathinaikos. Il livello della squadra è tutt’altro che di primo piano, fattore che può dare minuti e spazio ad un giocatore con voglia di riscatto.

KK Partizan Belgrade – Media day

Dante Exum – Partizan Belgrade

Ex scelta di altissimo livello in NBA, giocatore che ha avuto spesso troppi problemi per poter esprimere il suo talento. A tratti, si è visto un gran giocatore a Barcelona, con un livello di atletismo fuori competizione, forse limitato dai rigidi schemi di Coach Jasikevicius. Sotto la guida di Zeljko Obradovic, Dante Exum ha l’occasione per essere un giocatore di riferimento in squadra, con minuti e responsabilità. Acquisto passato sotto traccia che può rivelarsi super per la squadra di Belgrado.

acb Photo / E. Cobos



Dzanan Musa – Real Madrid

L’ex bambino prodigio, è finalmente diventato grande. Il bosniaco, appena maggiorenne, doveva essere il nuovo fenomeno del basket europeo pronto a fare la differenza in NBA. L’esperienza oltreoceano non è andata per il meglio, ma Musa è stato molto bravo a ricominciare, lavorando a testa a bassa. Dopo la “comparsa” in maglia Efes, l’esperienza con Breogán lo ha rigenerato. Arriva a Madrid da MVP della ACB, con maggiore esperienza e fiducia nei propri mezzi. Ha tutto per una super stagione in ACB e in EuroLega.

acb Photo / M.A. Polo



Jared Harper – Valencia Basket

Uno dei maggiori talenti arrivati dagli States in EuroLeague. L’americano è alla prima esperienza oltreoceano, arriva dalla NBA, un mondo completamente diverso, in cui aveva un ruolo differente a quello che avrà qua a Valencia. Punti, responsabilità e tanta voglia di fare bene e stupire per l’ex Pelicans. Il talento c’è, la testa anche, attenzione quindi a Harper. Valencia sa muoversi sul mercato e rischia seriamente di aver trovato un super giocatore.

EuroLeague Twitter – Virtus Segafredo Bologna

Semi Ojeleye – Virtus Bologna

Mezzi atletici irreali, un super atleta non solo per la LBA ma per l’EuroLega. Questa è la prima impressione avuta da Semi Ojeleye, colpaccio della Virtus Bologna direttamente dalla NBA. Avrà bisogno del normale tempo di ambientamento, ma il giocatore è buono buono. Ali atletiche, fisiche e tecniche come lui, allenate da Sergio Scariolo possono esplodere in superstar. Già le prime partite in Supercoppa hanno dimostrato che la Virtus punta forte su di lui e che il talento c’è, eccome se c’è.