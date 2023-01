EuroLega, 20ª giornata – il Fenerbahce prevale in un duello stellare col Monaco

Una partita magnifica, un vero e proprio spot per la pallacanestro, una contesa da cui è possibile trarre ogni tipo di spunto, tattico, tecnico e gestionale. Questo è stato il confronto tra Fenerbahce e Monaco, coi padroni di casa che prevalgono dopo un supplementare in una partita, lo ripetiamo, da consegnare agli annali.

Due opposte concezioni del basket si sono affrontate, ognuna coi propri pregi e i propri difetti. Il Fener ha messo in campo razionalità e taglia fisica, mentre il Monaco ha basato la propria gara su una sana incoscienza e la voglia di mantenere il gioco sempre dinamico. Gli ospiti avevano preso in mano la situazione nel secondo quarto, ma i padroni di casa hanno reagito e, nell’ultimo quarto, hano avuto in più occasioni la possibilità di chiudere l’incontro. Ma i monegaschi non si sono mai arresi, e hanno portato la gara al supplementare, dove la maggior costanza dei giallo neri ha avuto, infine, la meglio.

Scegliamo Motley come MVP perché con lui o senza di lui cambia moltissimo per gli equilibri del Fener, ma davvero vogliamo rivolgere uno scrosciante applauso a tutti i protagonisti, per averci offerto uno spettacolo entusiasmante.

Quintetto Fenerbahce: Motley, Wilbekin, Hayes-Davis, Booker, Calathes

Quintetto Monaco: Brown, Loyd, Blossomgame, Motiejunas, James

Lo scontro di cartello tra due squadre di alto livello non può che aprirsi con gli attacchi subito efficaci nel colpire grazie alle armi che li hanno finora sostenuti, ovvero l’ampiezza nel raggio di tiro per il Fener e il dinamismo per il Monaco. I padroni di casa segnano da ogni posizione, e mantengono il vantaggio, arrivando fino al 19-10 poco dopo la metà del quarto, ma il Monaco non esce dalla gara, nonostante qualche errore di troppo dei penetratori, perché i lunghi sono spesso abili a catturare rimbalzi offensivi, e non è questione di qualità del singolo, ma si tratta di un sistema di gioco che dà molte possibilità di farsi trovare pronti quando i compagni sbagliano al tiro. Così, non appena calano le percentuali degli uomini di Itoudis, gli ospiti chiudono il buco fino al 20-20, impressionando per la propria capacità di evitare qualunque tipo di staticità, ed è vero che ci sono forzature e palle perse, ma è anche vero che la difesa non può mai rilassarsi e le occasioni per segnare non mancano mai. Il quarto si chiude proprio sul 20-20.

Anche il secondo quarto vede la battaglia tra un Fener più razionale e fisico e un Monaco più istintivo e atletico. I padroni di casa si portano avanti 27-22, ma è evidente che il loro gioco è efficace solo nella misura in cui lo sono le percentuali al tiro, ed è vero che i tiri vengono presi nel modo più pulito e sensato possibile, ma possono sempre non entrare, mentre il Monaco, con tutta l’irrazionalità che lo caratterizza e le forzature, ha più possibilità di segnare perché questo modo di giocare esalta la natura di chi lo interpreta e, come dicevamo, i rimbalzi offensivi sono facili da prendere e danno ottime possibilità di fare canestro. Gli uomini di Obradovic, così, rispondono con 10 punti consecutivi per il 27-32 e, data l’importanza della posta in palio, gli animi si scaldano e arrivano antisportivi e tecnici. La partita è sempre più stimolante per lo spettatore, perché è una lotta tra due modi di concepire il gioco della pallacanestro e ognuno di essi ha motivi per farsi preferire. Col passare dei minuti, quello degli ospiti paga dividendi, e il Fener appare sempre più privo di ritmo e mordente. Arriva la prima doppia cifra di vantaggio (29-39, ricordiamo che si era sul 27-22 all’inizio del quarto) e subito dopo ecco un 3+1 fantascientifico di James che, dopo 17 minuti, non solo ha 10 punti, ma anche 6 rimbalzi, 4 assist, una rubata e 4 falli subiti, una prova da all around invidiabile. Ci vuole la verve di Wilbekin per stare al passo, e lui subito risponde con un ottimo 2+1. Ci vuole anche la capacità di muovere la palla più rapidamente, e il Fener dimostra di saperlo fare, così il vantaggio esterno si riduce fino al 39-47 con cui si va all’intervallo lungo. Certo, il Monaco ha fatto un’impressione migliore, anche perché, nella parte finale del quarto, dimostra di non essere solo penetrazioni e gioco in velocità, ma anche di saper ben isolare i lunghi in 1 vs 1 quando serve.

BetclicELITE | @seb_gphoto

Sono proprio i lunghi di casa a provare a invertire la tendenza nella ripresa, soprattutto perché possono contare sul contributo, in entrambe le metà campo, di Motley, limitato dai falli nel primo tempo. Tra efficaci difese su Motiejunas e falli guadagnati nel pitturato avversario, il Fener si crea buone opportunità, e solo un inopinato 0/2 dello stesso Motley impedisce alla squadra turca di ridurre lo svantaggio in modo significativo. In questa fase, la coperta del Fener è sempre troppo corta: quando arrivano difesa, rimbalzi e falli subiti, non arrivano i canestri, ma poi una sfuriata di Wilbekin cambia tutto, perché porta i giallo neri a solo due possessi di ritardo, sul 47-52. A questo punto, i troppi falli commessi dagli ospiti li limitano in difesa, così, di colpo, il Fener è a un solo punto, sul 52-53. Il Monaco inizia a pensare un po’ troppo e perde molta della sua sana incoscienza, e questo è proprio il terreno più favorevole agli uomini di Itoudis, che ritrovano il vantaggio sul 56-55, sempre con Wilbekin come uomo guida e Motley a fare tanta legna sotto i tabelloni (ma a sbagliare troppi liberi). Gli ospiti rischiano di finire fuori giri, ma in realtà mettono in campo la solidità mentale che serve per mantenere l’equilibrio nel punteggio. Il quarto si chiude sul 60-60.

La pausa prima dell’ultima frazione sembra aver fatto bene agli ospiti, che ritrovano il proprio gioco in velocità e piazzano uno 0-6 a opera quasi solo di Ouattara, ma il Fener non può certo arrendersi già ora e tiene il passo con Motley e Guduric. I padroni di casa usano al meglio la propria superiorità in termini di taglia fisica, e trovano il possesso pieno di vantaggio sul 70-67 e poi i due possessi sul 72-68. Il Monaco vive il proprio momento più difficile, e, così come era successo a Belgrado col Partizan, rischia di squagliarsi nell’ultimo quarto dopo aver gagliardamente lottato per 30 minuti abbondanti. ll Fener può contare su un Guduric che nell’ultimo quarto è entrato in partita, e a 5’ dal termine può godere di un discreto vantaggio sul 77-70. La chiave tattica, comunque, è la presenza di Motley, che funge da equilibratore fondamentale per far sì che il Fener non vada dietro le onde provocate dal Monaco, ma mantenga ordine in modo da farsi trovare pronto a chiudere la strada agli avversari e, soprattutto, a rimbalzo. Come poi spesso succede, Calathes inizia a segnare proprio quando conta di più, anche da 3, e, anche se James e Hall non si arrendono, la partita sembra in mano ai padroni di casa. A 2’ dal termine sono ben 8 i punti di vantaggio interno (84-76), ma non è ancora finita, perché proprio Motley commette un fallo in attacco e James e Ouattara non si fanno certo pregare per segnare. Calathes e Motley sbagliano ancora, Diallo approfitta di un mismatch e realizza il meno 2 (84-82) a 30”. Guduric mena le danze, ma temporeggia troppo e commette violazione di 24”, James ha spazio per penetrare, sbaglia ma Brown cattura il rimbalzo e deposita a canestro a soli 5 decimi dalla sirena. Il supplementare è inevitabile.

L’inizio dell’overtime è equilibrato e vede due squadre che pensano molto e sbagliano troppo. Un fantastico canestro con fallo subito di Wilbekin potrebbe ridare l’inerzia al Fener, e, anche se il play sbaglia il libero, Hayes-Davies segna una tripla chiave nel possesso successivo per il 91-87. Obradovic prova la mossa di Diallo play, e in effetti l’ala statunitense segna facilmente perché nessuno può marcarlo mentre parte in palleggio dalla posizione di regista. I padroni di casa, però sono un po’ più continui, e hanno ancora un Hayes-Davis efficacissimo, così si presentano all’ultimo minuto sopra di 5 )94-89). James non si arrende, segna un canestro difficilissimo, ma nel possesso successivo prima forza da 3 e poi si fa stoppare brutalmente ancora da Hayes-Davis. Sul 96-91, però, proprio James segna una splendida tripla a 10” dal termine, e ovviamente il Monaco deve fare fallo. Guduric è freddo dalla lunetta, e James sbaglia il runner da 3 punti. Vince il Fener 98-94.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – AS MONACO 98-94 OT

TABELLINO FENERBAHCE: Motley 17, Birsen, Hazer ne, Wilbekin 21, Edwards 3, Mahmutoglu, Hayes-Davis 18, Pierre, Guduric 17, Booker 8, Calathes 10, Antetokounmpo 4

TABELLINO MONACO: Brown 6, Okobo 9, Loyd, Blossomhame 6, Makoundou, Coutoure ne, Diallo 13, Motiejunas 11, Ouattara 19, Strazel, Hall 7, James 23

PARZIALI: 20-20, 19-27, 21-13, 24-24, 14-10

PROGRESSIVI: 20-20, 39-47, 60-60, 84-84, 98-94

BASKETINSIDE MVP: Jonathan Motley