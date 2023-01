EuroLega, 20ª giornata: Olimpia Milano, un super Brandon Davies non basta. I tiri liberi sbagliati nel finale sono letali, Asvel vincente al Forum

L’Olimpia Milano affronta l’Asvel, in quella che sembra un’ultima spiaggia in EuroLega per gli uomini di Ettore Messina. I francesi, a quota 12 in classifica, sono in compagnia proprio di Olimpia Milano e Alba Berlino.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Mitrou-Long, Luwawu-Cabarrot, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO ASVEL VILLEURBANNE: Bost, De Colo, Lighty, Noua, Fall.

Inizio shock per l’Olimpia che dopo 4 minuti di punteggio è ancora inchiodata a 0 mentre gli ospiti sono già a quota 7. Nando De Colo dimostra la sua immensa esperienza e si guadagna liberi come grande facilità ma è David Lighty il protagonista iniziale per i francesi. L’Olimpia Milano ferma il gioco con un timeout e al rientro in campo cambia marcia. Parzialone della squadra di casa con Luwawu-Cabarrot grande protagonista e una difesa di qualità. I francesi nel finale si riprendono con un ottimo Kahudi, sempre bravo al tiro. +2 Asvel dopo 10 minuti.

Tanti alti e bassi all’interno non solo della partita, ma dei singoli quarti per l’Olimpia. Ennesima brutta partenza di quarto per la squadra di casa ed ennesima reazione guidata sempre da Luwawu-Cabarrot. Bene Stefano Tonut, pronto in attacco e con grande sacrificio in difesa. Ma è un vintage Nando De Colo. Il campione francese, veterano della competizione, gioca un gran basket ed è un leader per l’Asvel che dimostra le sue intenzioni al Forum. 5 punti di vantaggio per i francesi all’intervallo, con un’Olimpia da montagne russe, piena di alti e bassi.

Ottimo atteggiamento in questa ripresa dell’Olimpia che ha in Brandon Davies un fattore in attacco. Scheletri sempre presenti, ma brava l’Olimpia a rimanere concentrata e giocare la sua pallacanestro in una partita che non è facile nonostante la classifica dell’Asvel. L’ex Barça continua ad essere molto aggressivo in attacco e super ispirato al tiro per il massimo vantaggio sul +3 dopo un’intera partita spesa a rincorrere gli avversari. Davies è onfire, a quota 23 a fine terzo quarto, ma l’Asvel non molla e resta aggrappata alla partita. 57 pari a 10 minuti dal termine per una partita che l’Olimpia deve vincere.

Grande difesa e Kyle Hines che da grande leader non ne vuole sapere di mollare. Il suo canestro e fallo vale subito il +5 in apertura di ultimo quarto. L’Asvel gioca spesso in post, sfruttando i cm di Fall che mettono in difficoltà la difesa milanese, nettamente più piccola sotto canestro. Un antisportivo proprio di Hines, provoca un parziale di 7-0 degli ospiti che con Fall, si riportano avanti nel punteggio dopo che l’Olimpia aveva guadagnato un buon vantaggio. L’EA7 resta aggrappata, rimane concentrata e vicina nel punteggio nonostante sia anche un pò sfortunata in alcune situazioni. Il finale ha un protagonista che non ti aspetti. Jonah Mathews si traveste da Steph Curry, segna a ripetizione da 3 punti, tutti tiri forzatissimi con grande bravura. Pippo Ricci difende con grande coraggio, ma sbaglia dei tiri importanti in attacco che però hanno Brandon Davies reattivo sotto canestro. L’Olimpia sbaglia troppi liberi nel finale, con Davies e in particolare Devon Hall troppo imprecisi dalla lunetta. A 1 minuto dal termine, +2 Asvel e palla in mano. Azione meravigliosa dell’Asvel, Milano sorpresa e Tyus segna con il fallo per il game set and match Asvel.

Brutta sconfitta per l’Olimpia Milano che perde l’ennesima partita nei minuti finali, con questa volta i tiri liberi mancati come chiave cruciale della sconfitta milanese.

OLIMPIA MILANO – ASVEL VILLEURBANNE 73-79 (17-19, 20-23, 20-15, 16-22)

MVP BasketInside: Jonah Mathews

OLIMPIA MILANO: Davies 26, Luwawu-Cabarrot 16, Hall 12, Hines 9, Baron 3, Tonut 3, Melli 2, Ricci 2, Mitrou-Long.

ASVEL VILLEURBANNE: Mathews 17, De Colo 13, Fall 10, Kahudi 10, Tyus 7, Noua 6, Bost 5, Lighty 5, Diot 3.