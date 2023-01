EuroLega, 21ª giornata: Troppo Bayern Monaco per la Virtus Bologna. Ad Andrea Trinchieri il derby italiano con Sergio Scariolo

Importantissima trasferta di EuroLega per la Virtus Bologna che va all’Audi Dome di Monaco di Baviera, affrontando un Bayern voglioso di punti per la lotta playoffs in cui è assolutamente coinvolta anche la stessa Virtus.

QUINTETTO FC BAYERN MONACO: Winston, Weiler-Babb, Bonga, Gillespie, Rubit.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Cordinier, Ojeleye, Shengelia, Jaiteh.

L’inizio parla tedesco con un Bayern molto concentrato e cinico. Il Bayern trova punti e soluzioni ottimali e con un Cassius Winston bravo a guadagnarsi numerosi viaggi in lunetta, prova il primo tentativo di allungo sul +10. La Virtus prova a reagire e lo fa con una tripla di Milos Teodosic subito incisivo appena entrato dalla panchina. Il Bayern continua a giocare la sua pallacanestro, molto fluida e con vari interpreti, ma Belinelli non ha nessuna intenzione di far scappare i tedeschi. Il veterano italiano e una buona Virtus chiudono bene il finale di quarto dove il Bayern è a +4.

Come nel primo quarto, parte meglio il Bayern Monaco. Winston e Rubit sono i più positivi che con il loro talento provano l’ennesimo strappo Bayern. La Virtus come nel quarto precedente, reagisce. Daniel Hackett lotta su ogni pallone ed è anche bravo in attacco a trovare soluzioni con la sua tenacia. Teodosic illumina, già a quota 4 assist, nonostante la poca precisione al tiro. Il Bayern è migliore della Virtus in questo primo tempo e chiude meritatamente avanti, ma la partita è ancora apertissima con soli 5 punti da recuperare per le V Nere.

Parziali e controparziali in questo terzo quarto, dove il Bayern continua a comandare ma dove l’inerzia cambia di momento in momento. Problema a rimbalzo, in particolare quello offensivo, per la Virtus Bologna che soffre un Gillespie dominante con il suo atletismo sotto canestro. Trinchieri ha ottime risposte da tutti i suoi giocatori, incluso il neoarrivato (di ritorno a Monaco) DJ Seeley. Il finale di quarto, complice anche un problema fisico di Daniel Hackett che cade male sul ginocchio ed è costretto ad uscire, vede la Virtus soffrire e oltrepassare la doppia cifra di svantaggio. Momento difficile per gli uomini di Scariolo, ma ancora 10 minuti da giocare sul -11.

Il Bayern prova a dare la spallata decisiva alla partita con il +14 toccato con la tripla di Giffey. Scariolo chiama timeout, con la sua Virtus spalle al muro e da una bella strigliata ai suoi. La Virtus prova a reagire con due triple per il -9. Il Bayern però gioca molto bene e non sembra voler mollare la presa su questa vittoria quasi ottenuta, sempre in vantaggio dall’inizio alla fine. La Virtus ci prova, ma l’energia del Bayern è decisiva, con i tedeschi che difendono forte e a rimbalzo fanno la voce grossa. Il finale non riserva sorprese, game set and match per il Bayern che gestisce bene il finale e vince, raggiungendo proprio la Virtus, in una lotta per i Playoffs sempre più dura per l’italiana.

Prossima settimana doppio turno per la Virtus Bologna che affronterà in casa la Stella Rossa e in trasferta il Villeurbanne, due partite cruciali per il destino europeo degli uomini di Sergio Scariolo.

FC BAYERN MONACO – VIRTUS BOLOGNA 91-84 (22-18, 21-20, 23-17, 24-29)

MVP BasketInside: Augustine Rubit

FC BAYERN MONACO: Winston 15, Rubit 14, Giffrey 9, Weiler-Babb 8, Harris 7, Seeley 7, Bonga 6, Jaramaz 6, Hunter 5, Walden 4, Gillespie 3.

VIRTUS BOLOGNA: Hackett 12, Teodosic 11, Belinelli 10, Cordinier 12, Jaiteh 9, Bako 8, Ojeleye 7, Shengelia 6, Mickey 2, Pajola.