EuroLega, 22ª giornata: Brandon Davies e Semi Ojeleye trascinano la rimonta Valencia. Doloroso KO per l’Olimpia Milano

Valencia e Olimpia Milano si sfidano in una partita importantissima in chiave Playoffs-Play-In di EuroLega ancora alla portata di entrambe le squadre, ma con estremo bisogno di vittorie in questa seconda parte di stagione. Grandi ex di giornata Brandon Davies e Kevin Pangos, ora nel roster degli spagnoli.

QUINTETTO VALENCIA BASKET: Jones, Robertson, Ojeleye, Inglis, Davies.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, McGruder, Hall, Melli, Hines.

Inizio spigoloso da entrambe le parti, con le due difese a farla da padrone. Olimpia Milano e Valencia, tra le migliori difese di questa competizione, dimostrano subito che non è facile segnare e servono invenzioni e talento offensivo per trovare punti. Il primo strappo arriva per Valencia con l’ex Virtus Semi Ojeleye a segnare la tripla del +5. L’Olimpia però risponde subito e prima Napier si riavvicina, poi con Hall si porta avanti. Valencia non sta a guardare e con la tripla di Justin Anderson sul finale, vale il +1 per gli spagnoli.

Tanti errori e certamente non un basket champagne in questo secondo quarto, con l’Olimpia Milano che sbaglia meno del Valencia e si riporta avanti. Circolazione statica, poco movimento e tante forzature per gli uomini di Mumbru, con Pangos e Davies in campo da grandi ex. Bene Devon Hall, ispirato al tiro e top scorer di una Milano che ha ottime cose dal neorientrato Shavon Shields e dal neoacquisto Rodney McGruger. +8 per l’Olimpia Milano all’intervallo lungo.

Parte bene l’Olimpia Milano gestendo il ritmo e giocando il suo gioco. Oltre la doppia cifra di vantaggio per la squadra italiana, con il duo Napier – Hall in doppia cifra ma anche un ottimo Shavon Shields, già importante nonostante l’assenza dai campi per numerose partite. Nel momento migliore dell’Olimpia, parzialone di Valencia di 13-1 che in amen non solo annulla il vantaggio milanese, ma vale il sorpasso Valencia. Chris Jones scatenato in questo quarto con 8 punti e tiri importantissimi per gli spagnoli che a 10 minuti dal termine sono avanti di 2 punti.

L’Olimpia Milano non molla e con la tripla di Stefano Tonut si riporta a una lunghezza di distanza. Valencia domina a rimbalzo, in particolare d’attacco trovando tante soluzioni extra. Battaglia punto a punto con le due squadre che si sorpassano a vicenda. Shabazz Napier si carica l’attacco milanese sulle spalle ma Harper e Davies rispondono colpo su colpo. Parità perfetta a meno di 5 minuti dal termine. Milano non segna più, Davies e Ojeleye con talento e tenacia trovano punti nel pitturato per un Valencia che raggiunge i due possessi di vantaggio. Aggressività e energia nettamente superiori per Valencia che trova un’Olimpia Milano con la spia della benzina accesa nel finale. Nessun miracolo nel finale, vince Valencia con un punteggio ingeneroso per l’Olimpia. Sconfitta dura per la classifica di Milano, sempre più distante dalla zona Playoffs.

VALENCIA BASKET – OLIMPIA MILANO 84-72 (21-19, 11-21, 29-19, 23-13)

MVP BasketInside: B.Davies

VALENCIA BASKET: Davies 15, Jones 15, Ojeleye 14, Harper 11, Robertson 10, Reuvers 5, Inglis 4, Anderson 3, Pradilla 3, Pangos 2, Toure 2, Lopez-Arostegui.

OLIMPIA MILANO: Napier 20, Hall 17, Melli 8, Shields 8, Tonut 7, Poythress 6, McGruder 4, Voigtmann 2, Flaccadori, Hines.