Eurolega 22ª giornata: Crollo Real, Mike James guida il Monaco al trionfo

MONACO 98 – 74 REAL MADRID (33-20; 56-40; 80-54)

La serata da incubo del Real Madrid comincia presto sul parquet del Principato, con due triple in apertura firmate Ouattara e Diallo. Il Real muove il tabellino con Hezonja e poi riesce anche a rispondere ai primi canestri di Mike James con Musa, 18-14 al 6′. Il primo vero strappo del Monaco, però, arriva già nel primo quarto ed è guidato da Motiejunas che permette ai suoi di toccare sin da subito la doppia cifra di vantaggio. Yabusele dall’arco prova a metterci una pezza, ma i liberi di James chiudono il periodo d’apertura con i monegaschi avanti 33-20. Ad inizio secondo periodo sembra essere Sergio Rodriguez l’uomo a cui affidarsi per rimontare, ma Cornelie e Loyd hanno piani diversi per la serata del Principato. Il Real soffre troppo in difesa e davanti trova pochi punti, trovandosi addirittura sotto di 20, 54-34, nel corso della seconda metà del periodo. Campazzo e Musa ci mettono una pezza nel finale di tempo, almeno per provare a ridurre il gap, ma il tabellone al 20′ non lascia spazio a dubbi. Il Monaco sta dominando, si va negli spogliatoi sul 56-40.

Al rientro dalla pausa lunga, il Real Madrid continua nella sua serata da incubo, segnando due punti in cinque minuti e subendo un break da 11-0 chiuso da Diallo che praticamente mette la parola fine al match. Il Monaco clamorosamente “flirta” con il +30, quando nel finale di quarto Motiejunas realizza il canestro del 80-51. L’intento viene evitato dalla tripla di Campazzo che chiude la contesa del terzo periodo con i monegaschi avanti di 26. Nell’ultimo periodo il Monaco gioca con grande scioltezza, mentre il Real Madrid con Causeur e Fernandez prova quantomeno a rendere meno amaro il parziale. Loyd mette i canestri che gli valgono il titolo di top scorer del match, mentre Mike James impacchetta la doppia doppia da 15 punti e 12 assist. Finisce 98-74 per il Monaco, Real sconfitto per la terza volta in questa regular season di EuroLega, i monegaschi raggiungono l’Olympiacos al sesto posto con 12 vittorie e 10 sconfitte.

Tabellino

Monaco: Loyd 19, James 15, Diallo 14

Real Madrid: Musa 12, Fernandez 11, Causeur 10