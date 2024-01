EuroLega, 22ª giornata: Daniel Hackett è il simbolo di una Virtus cuore e orgoglio! Che rimonta per le V nere sull’Asvel

La Virtus Bologna sfida l’Asvel Villeurbanne, fresco di nuovo allenatore dopo l’esonero di Coach Pozzecco. Le V nere vogliono tornare alla vittoria dopo 2 brutti KO.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Mickey, Dunston.

ASVEL VILLEURBANNE: Lee, Lighty, Luwawu-Cabarrot, Scott, Fall.

Inizio un pò contratto delle due squadre, con Marco Belinelli che litiga con il canestro e non trova punti in questo inizio. Ma Belinelli non è un giocatore che si demoralizza e dopo qualche errore si sblocca segnando da 3, specialità della casa. Continua il suo ottimo momento di forma Bryant Dunston, fattore nel pitturato per la Virtus. Nella seconda parte di quarto, la Virtus accelera e l’Asvel va in difficoltà. I francesi fanno giocare praticamente l’intero roster già nei primi 10 minuti, “sperimentando” in una stagione di EuroLega già quasi compromessa. +9 Virtus dopo 10 minuti di gioco.

Parte meglio l’Asvel nel secondo quarto, con un parziale di 9-3 che riavvicina i francesi nel punteggio ad un solo possesso di distanza. Si blocca l’attacco Virtus, in una partita già dal punteggio basso, merito anche di una difesa molto dura e intensa dell’Asvel. Bologna non segna praticamente mai, l’Asvel cavalca un super Fall, dominante nel pitturato e già in doppia cifra. Secondo quarto difficilissimo per la Virtus che segna solo 8 punti e ne subisce ben 22. All’intervallo lungo è +5 Asvel, con la difficoltà Virtus aiutata dal canestro e fallo di Daniel Hackett nel minuto finale.

Nel rientro in campo, non cambia il copione della partita. Fall domina in entrambi i lati del campo, la Virtus non riesce ad entrare in area e soffre un Belinelli da 2 su 10 da 3 punti, in grossa difficoltà sin qui. Non solo Fall per l’Asvel perché c’è un Paris Lee che domina e controlla il gioco con grande maestria. L’ex Panathinaikos è già a quota 9 punti e 11 assist e cosa più importante è bravissimo a mettere in ritmo i suoi lunghi che sfruttano gli assist serviti. Doppia cifra di vantaggio per l’Asvel che non è venuto a Bologna in gita e lo vuole far capire. D’orgoglio ci provano nel finale di quarto Pajola e Dunston, ma a 10 minuti dal termine è +9 Asvel.

Dopo qualche minuto di errori, la Virtus ci prova e la scintilla arriva dalla schiacciata al volo a rimbalzo di Achille Polonara. Gli uomini di Banchi si riavvicinano e la tripla di Iffe Lundberg riporta ad un solo possesso di distanza la squadra bolognese. Daniel Hackett è uno dei leader, se non il leader più importante della squadra e nel momento decisivo, sale in cattedra. Tuffi in difesa, lotta su ogni pallone e punti importantissimi che valgono il sorpasso contro un Asvel sfortunatissimo in questo momento con numerosi tiri sputati dal ferro. Il finale vede una Virtus Bologna trascinata dal momento e dal pubblico scatenato e un Asvel che ha subito la furiosa rimonta. In una serata in cui ha litigato sempre con il ferro, sono due triple di Marco Belinelli e una di Daniel Hackett a chiudere la partita nel finale.

Che rimonta per la Virtus Bologna che torna alla vittoria in EuroLega contro un Asvel che ha creato molti più problemi di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 73-63 (19-10, 8-22, 18-22, 28-9)

MVP BasketInside: D.Hackett

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 19, Belinelli 18, Cordinier 12, Mickey 9, Lundberg 6, Dunston 4, Pajola 3, Polonara 2, Abass, Zizic.

ASVEL VILLEURBANNE: Fall 17 (12 rimbalzi) , Lee 14 (12 assist), Lauvergne 9, Luwawu-Cabarrot 7, Thomas 7, Ndiaye 5, Lighty 2, Scott 2, Jackson, Yaacov.