EuroLega, 23ª giornata: Belinelli monumentale, la Virtus assalta Villeurbanne

Fuori Ojeleye, Lundberg e soprattutto Teodosic, ma che problema c’è? La Virtus sbanca l’Astroballe di Villeurbanne (64-77) controllando quasi completamente un match che bisognava vincere per sperare ancora nei playoff. Protagonista indiscusso è stato Marco Belinelli (21 punti), quest’anno troppo spesso ai margini ma che nella serata francese ha preso per mano i suoi conducendoli al successo. Doppia cifra anche per Cordinier e Shengelia. Ancora una volta, però, è stata la difesa la vera chiave di volta per portare a casa i due punti. All’orizzonte già la grande sfida della Segafredo Arena contro il Barça, altro banco di prova importantissimo.

QUINTETTO ASVEL: De Colo, Bost, Lighty, Kahudi, Fall

QUINTETTO VIRTUS: Hackett, Cordinier, Weems, Shengelia, Jaiteh

Pronti-via e la Virtus era subito 0-6 con una buona pressione difensiva che le permetteva di trovare punti in contropiede. Gli uomini di Scariolo volevano alzare i ritmi, ma questo a volte portava a conclusioni affrettate, con l’Asvel a punire dall’altro lato con Bost e De Colo che confezionavano un break di 10-0 (12-9 al 4′). Le V-nere ritrovavano verve offensiva partendo da una super difesa che concedeva solo 2 punti ai padroni di casa nei secondi cinque minuti, chiudendo avanti di 7 una prima frazione più che positiva (14-21 al 10′).

L’ingresso di Bako dava maggiore dinamismo alla Virtus, Belinelli era ispirato e una magia di Mannion faceva volare la Virtus sul +12 (17-29 al 13′ e timeout Parker). Villeurbanne provava a svegliarsi ma Belinelli sembrava tornato quello dei tempi d’oro (13 punti per lui nel secondo quarto): il numero 3, semplicemente immarcabile, continuava a stoppare i tentativi di rimonta ospite fino agli ultimi minuti, con la Virtus incapace di trovare soluzioni alternative che litigava con il ferro. Shengelia era ben limitato in post basso, De Colo calamitava le attenzioni difensive e Kahudi ne approfittava con 5 punti in fila che rimettevano il match sui binari dell’equilibrio (37-39 all’intervallo).

Fonte: Facebook Virtus Segafredo Bologna

Una sfida non bellissima si innervosiva al rientro in campo: Bost si beccava un tecnico, la Virtus era brava a limitare l’Asvel nel proprio periodo di siccità offensiva, ma Kahudi sulla sirena la impattava a quota 44. Cordinier saliva in cattedra con un gran lavoro su ambo i lati del campo, Bologna era brava a rimbalzo offensivo (una pecca sette giorni fa a Monaco), e così tornava avanti con un minimo margine (44-49 al 26′). La mancanza del genio e dell’estro di Milos Teodosic si facevano sentire quando le V-nere non riuscivano ad aumentare il vantaggio, con Belinelli e Mannion che provavano a tirare la carretta di una Virtus ancora avanti alla penultima sirena (48-55 al 30′).

Era tutto italiano il parziale di 8-0 con il quale la Virtus iniziava l’ultimo quarto volando via: 5 punti di Pajola e 3 di Belinelli valevano il 48-63 e il timeout di coach TJ Parker. L’Asvel provava la rimonta e si avvicinava con il canestro di Fall sul -10, ma tanto per cambiare era Belinelli a togliere le castagne dal fuoco per gli ospiti. Villeurbanne andava a fiammate ma con poca convinzione, complice anche l’ottima difesa della Virtus, con la tripla di Hackett che suonava come una sentenza dando a Bologna un successo esterno che è oro colato e mantiene vive le chances playoff.

LDLC ASVEL LYON VILLEURBANNE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-77 (14-21; 37-39; 48-55; 64-77)

ASVEL: Mathews 2, Noua 10, Bost 9, Kahudi 8, Diot n.e., Tyus n.e., Risacher, De Colo 15, Fall 11, Lighty 5, Obasohan 2, Pons 2. Coach: Parker

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 10, Mannion 6, Belinelli 21, Pajola 5, Bako 4, Jaiteh 4, Shengelia 10, Hackett 7, Mickey 5, Camara n.e., Weems 5, Abass n.e.. Coach: Scariolo.