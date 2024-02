EuroLega, 24ª giornata: Real indomabile, vittorie esterne per Olympiacos e Valencia

ALBA BERLINO 66 – 81 VALENCIA (15-20; 30-42; 45-65)

Non c’è storia a Berlino dove i padroni di casa crollano sotto i colpi del Valencia, guidato da Ojeleye e Jones. Se gli spagnoli stanno trovando continuità e restano saldamente nel gruppo che lotta per conquistare i play-off, dall’altra parte la compagine guidata da Gonzalez è sempre più ultima in classifica a braccetto con l’Asvel. La gara non sembra avere una parvenza di equilibrio già da inizio primo quarto, con il Valencia che si invola fino al +11, 3-14. I tedeschi provano a rientrare, si rifanno sotto fino al -3 soprattutto grazie a Matt Thomas ma sprofondano ancora sotto la doppia cifra di svantaggio a fine tempo, 30-42. Al rientro dagli spogliatoi il Valencia guida il match, allunga e tocca addirittura il +26. Nel finale l’Alba riesce a rendere meno duro il parziale, chiudendo sotto di 15, 66-81. Buon impatto per Matteo Spagnolo, autore di 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist.

BASKONIA 92 – 82 MACCABI TEL AVIV (20-26; 54-47; 73-63)

Vittoria fondamentale in chiave play-off per il Baskonia che supera 92-82 il Maccabi Tel Aviv e lo aggancia in classifica. La squadra israeliana continua il periodo negativo, quarta sconfitta nelle ultime cinque, nonostante un buon primo quarto che lasciava immaginare un’altra gara a Vitoria. Baldwin è caldo sin dall’inizio, ne mette 11 nel primo quarto, ma deve fare i conti con la vena realizzativa di Markus Howard che riporta sopra i suoi e lancia il vantaggio alla fine del primo tempo, 54-47. Nel terzo periodo il Baskonia prova anche ad allungare ma il Maccabi tenta di rimanere in gara e ad inizio ultimo quarto si ritrova sotto di 8. Sembra possa esserci un finale equilibrato, ma gli spagnoli non rischiano nulla, mantengono il distacco e chiudono il match sul 92-82.

BAYERN 72 – 76 OLYMPIACOS (14-18; 38-35; 51-54)

L’Olympiacos vince una sfida tiratissima contro il Bayern Monaco e continua a rimanere in lizza per un posto ai quarti di finale. La squadra greca è alla terza vittoria nelle ultime quattro e strappa un successo complicato in terra tedesca, dopo quaranta minuti di equilibrio e capovolgimenti nella guida del match. Da una parte e dall’altra, nei primi quarti, nessuna delle due squadre va oltre i quattro punti di vantaggio, con l’Oly avanti dopo dieci minuti e il Bayern che rientra negli spogliatoi avanti di 3, 38-35. Ad inizio terzo periodo Ibaka sale in cattedra e prova a lanciare una fuga per i suoi, fino al +7, ma Walkup e Petrusev hanno altri progetti per la serata bavarese e i greci si riportano sopra, 51-54 al 30′. Nel quarto periodo il Bayern si avvicina spesso al pareggio, ma l’Olympiacos riesce a tenere il vantaggio e si invola verso la vittoria con i 18 punti di Francisco e i 16 di Ibaka. Finisce 72-76, non bastano i 16 punti e 8 assist di Walkup al Bayern.

REAL MADRID 86 – 79 LYON-VILLEURBANNE (24-18; 45-35; 62-50)

Nell’ultima sfida della serata il Real Madrid fa il suo e continua il percorso mostruoso in regular season, superando 86-79 l’Asvel. Nonostante la sfida da testa coda, la squadra spagnola non riesce a dilagare la si limita a controllare il match, probabilmente anche per via dei tanti match disputati in un periodo così ravvicinato. Yabusele domina il parquet, con 26 punti e 3 rimbalzi in poco più di 21 minuti giocati, mentre nell’Asvel è Lee a dare il meglio di sé mettendo a segno 23 punti, conditi da 7 assist e 3 rimbalzi. Il Real è sempre in controllo, nei primi due quarti controlla mentre nel terzo periodo prova l’allungo decisivo, arrivando fino al +18. I francesi, però, reagiscono e rendono meno duro il parziale, risalendo fino al -7. La squadra di Chus mette a segno la vittoria numero 23, mentre l’Asvel è fermo a 5 successi e 20 sconfitte.