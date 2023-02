EuroLega, 24ª giornata: Virtus, serata da incubo! Il Barça domina alla Segafredo Arena

Sonora sconfitta per la Virtus che viene dominata dal Barcellona (75-92) in quella che avrebbe dovuto costituire la prova del nove dopo le belle prestazioni nel doppio turno della scorsa settimana. Non inganni lo scarto finale (già comunque pesante), ma gli uomini di Scariolo hanno toccato anche il -37 nel corso di un terzo quarto da incubo, dopo aver incassato un break di 21-0 nel secondo periodo. Prestazioni pessime di Teodosic (3 punti, 2 assist e -2 di valutazione) e di Hackett (0 punti e -6 di valutazione). Il Barcellona chiude con un 120 di valutazione che la dice lunga della pulizia della gara degli uomini di Jasikevicius.

QUINTETTO VIRTUS: Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia, Jaiteh

QUINTETTO BARCELLONA: Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Mirotic, Tobey

Avvio di gara a ritmi vertiginosi: il primo strappo blaugrana era firmato da Vesely e Mirotic (8 punti per il montenegrino nel quarto d’apertura). Teodosic realizzava dalla lunga, ma il Barça macinava gioco in attacco e soprattutto in difesa con una grande pressione sulla palla. Ci pensava Bako con quattro punti in fila a togliere le castagne dal fuoco a Bologna (13-18 al 10′). I neo-entrati Belinelli e Lundberg trovavano punti importanti e la Virtus tutto sommato era a contatto (17-22 al 10′).

Inizio incoraggiante delle V-nere nel secondo periodo, con un mini parziale di 6-2 firmato Lundberg-Mickey che valeva il -1. Bologna però non operava mai il sorpasso in oltre due minuti in cui le squadre non segnavano. Dopo tante occasioni mancate calavano le tenebre sulla Segafredo Arena: parzialone mortifero di 21-0 blaugrana con Abrines sugli scudi (13 punti dell’ex Oklahoma nel secondo quarto) e una Virtus completamente in bambola che non trovava punti per più di 7 minuti. Gara che sembrava già indirizzata all’intervallo sul +20 ospite (27-47).

Credits: Gioele Mason

Chi si aspettava una reazione della Virtus rimaneva deluso. Teodosic, come al solito, si innervosiva per qualche fallo non fischiato dalla terna arbitrale e ne commetteva due in fila, tra cui un antisportivo. La forbice continuava ad ampliarsi con le azioni corali del Barça che colpiva a ripetizione con Jokubaitis, Kalinic e Mirotic tra gli altri. Scariolo era una furia, le idee virtussine erano poche e confuse mentre i catalani continuavano nel loro show (39-74 al 30′).

Il quarto quarto era sì garbage time ma la Virtus riusciva a doppiare il Barça (36-18 il parziale) segnando praticamente sempre con Belinelli a fare da vero leader, con Mannion e Lundberg a supporto che colpivano a suon di triple. Il -17 finale è sicuramente meno amaro del passivo che era stato accumulato nel terzo periodo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FC BARCELONA 75-92 (17-22; 27-47; 39-74; 75-92)

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 6, Belinelli 12, Pajola, Bako 8, Jaiteh 14, Lundberg 13, Shengelia 10, Hackett, Mickey 3, Weems 6, Teodosic 3, Abass n.e..Coach: Scariolo

BARCELLONA: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 9, Satoransky 1, Laprovittola 10, Abrines 16, Higgins, Tobey 9, Jokubaitis 7, Mirotic 17, Nnaji 6. Coach: Jasikevicius.